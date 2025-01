Nuovi colpi di scena arriveranno nelle prossime puntate Endless Love. Gli ultimi avvenimenti infatti spingeranno il commissario Hakan a suggerire a Kemal Soydere e Nihan Sezin di lasciare la Turchia. Riuscirà a farli allontanare e metterli così in salvo dalla follia di Emir?

Anticipazioni turche Endless Love: Kemal e Nihan in pericolo

Il divorzio da Nihan, e il successivo matrimonio della donna con Kemal, faranno perdere la testa a Emir Kozcuoğlu. L’uomo sarà disposto a tutto pur di vendicarsi sul suo peggior nemico, e non esiterà a elaborare un piano machiavellico.

Dopo aver rapito Zeynep e la piccola Deniz, sarà sul punto di bruciare viva la donna. Il suo piano per attirare Kemal nella casa e potersi allontanare con la bambina funzionerà in parte, visto che – mentre Soydere accorrerà a salvare la sorella – Nihan si metterà sulle tracce dell’ex marito.

A quel punto Emir penserà di attirare Kemal con un altro tranello e – quando Soydere arriverà nella casa in cui l’uomo tiene in ostaggio sua figlia – metterà in mano all’ex una pistola chiedendole di scegliere tra la vita del neo marito e quella della figlia. Nihan – seppur con le lacrime agli occhi – sparerà un colpo a Kemal, che cadrà a terra apparentemente senza vita. Si tratterà però di una messinscena architettata da Soydere con l’aiuto di Hakan.

Prima di recarsi lì infatti, Kemal avrà avvertito l’amico commissario e indossato un giubbotto antiproiettile. Quando si rialzerà completamente illeso la sorpresa per Emir sarà grande, ma lo sarà ancora di più quando l’uomo scoprirà che fuori dall’abitazione ci saranno Hakan e i suoi uomini.

Emir riesce a fuggire nelle prossime puntate Endless Love

Sarà finalmente arrivato il momento della rivincita per Kemal? Purtroppo no, visto che Emir riuscirà ancora una volta a fuggire e riprendere la sua latitanza. Nella fuga verrà colpito alla spalla da un proiettile sparato da Hakan, ma questo non basterà a fermarlo.

Emir riuscirà ad allontanarsi con il suo uomo di fiducia, e successivamente si farà curare la ferita da un suo scagnozzo.

Endless Love, spoiler turchi: Hakan convince Kemal a partire

A quel punto il commissario dovrà prendere atto del fatto che Kemal e Nihan saranno in grave pericolo, fino a quando lui non sarà riuscito ad arrestare Emir. Per impedire che Kozcuoğlu possa fare del male a Kemal, Nihan e alla piccola Deniz, Hakan convincerà l’amico a lasciare il Paese. Dopo una iniziale riluttanza, Soydere deciderà di seguire il suo consiglio e si preparerà a raggiungere l’aeroporto con la moglie e la figlia.

Hakan prometterà ai familiari della coppia di proteggerli tutti come se fossero componenti della sua famiglia, e la destinazione dei tre sarà mantenuta segreta per impedire eventuali fughe di notizie. Tuttavia anche questo escamotage non sarà in grado di metterli al sicuro, visto che qualcosa sfuggirà al commissario e la situazione precipiterà fino a un punto di non ritorno. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Endless Love.