“I sogni a volte si avverano” e nessuno lo saprà meglio di Zeynep che – nei prossimi episodi Endless Love – vedrà realizzarsene uno apparentemente impossibile. E tutto accadrà mentre qualcun altro della famiglia Soydere potrà tornare a sorridere a un futuro roseo.

Trame future Endless Love: il matrimonio di Zeynep ed Emir

Se avete letto le nostre anticipazioni, saprete che Emir Kozcuoğlu farà di tutto per impedire il matrimonio tra Zeynep e Hakan. L’uomo non sopporterà l’idea che il commissario possa crescere suo figlio, e non accetterà di essere condannato allo stesso destino a cui lui stesso avrà relegato il suo nemico Kemal.

Tuttavia nel corso delle puntate emergerà che Emir – dopo aver minacciato Hakan per costringerlo a lasciare Zeynep sull’altare – non avrà alcuna intenzione di sposare la giovane Soydere. Accadrà però qualcosa che lo spingerà a cambiare idea.

Emir apparirà deluso dopo il divorzio da Nihan, e addolorato del fatto che la donna non gli permetterà di vedere la piccola Deniz. Finirà così per rifugiarsi nell’alcool e – quando la madre lo spronerà a reagire – lui inizierà a chiedersi se Zeynep possa essere la donna della sua vita. Ormai deciso a “rimpiazzare” l’ex moglie con la sorella di Kemal, Emir la convocherà a casa sua e – nel giro di poche ore – avrà luogo il rito civile che sancirà la loro unione.

Nihan e Kemal ufficializzano il fidanzamento nelle prossime puntate Endless Love

Proprio mentre Zeynep sposerà Emir, tutta la famiglia Soydere sarà unita ai Sezin per celebrare il fidanzamento ufficiale tra Kemal e Nihan. La coppia al settimo cielo sarà intenta a celebrare tutti quei riti che precedono il matrimonio turco. Circondati dall’affetto dei loro familiari assisteranno al momento in cui Hüseyin chiederà a Vildan la mano di Nihan per Kemal, e non potranno sottrarsi all’immancabile rito del caffè turco salato.

La gioia di Vildan sarà solo in parte oscurata dal fatto che il marito Onder e il figlio Ozan non possano essere più presenti a questa felicità. In seguito gli anulari di Nihan e Kemal saranno uniti da un nastro rosso, che Hüseyin taglierà per sancire le imminenti nozze. Nihan e Kemal pronunceranno il loro “sì” nel giro di una settimana.