Il sogno di diventare madre sembra non volersi avverare per Zeynep Soydere, che nel corso delle prossime puntate Endless Love perderà anche il figlio che aspetta da Emir. La sorella di Kemal vedrà così svanire per la seconda volta la possibilità di diventare madre, e incolperà proprio Kozcuoğlu per quanto accaduto.

Endless Love anticipazioni: Emir vuol distruggere Kemal e Nihan

Nelle nostre precedenti anticipazioni turche Endless Love vi abbiamo svelato che Zeynep riuscirà a coronare il suo sogno e sposare Emir. Kozcuoğlu però agirà solo seguendo un piano ben congegnato, che sarà rivolto a ottenere la custodia del figlio una volta nato.

Tuttavia la loro convivenza proseguirà senza intoppi e – con l’avvicinarsi della nascita del bambino – i due sceglieranno anche il nome. Il figlio di Zeynep ed Emir si chiamerà Poyraz.

Kozcuoğlu non abbandonerà il suo progetto di vendetta nei confronti dell’ex e di Kemal, e proprio il giorno del loro matrimonio lascerà la casa per uccidere Soydere.

Zeynep pronta a salvare il fratello nelle prossime puntate Endless Love

Zeynep non resterà a guardare mentre suo marito si preparerà a uccidere il fratello, e cercherà in ogni modo di fermarlo. Emir lascerà la casa e la donna gli correrà dietro, finendo investita da un auto.

La giovane donna sarà subito trasportata in ospedale e sottoposta a un delicato intervento chirurgico, mentre Emir aspetterà notizie in sala d’attesa.

Endless Love, spoiler turchi: Zeynep si salva ma perde il bambino

I medici raggiungeranno Emir per dirgli che la moglie avrà superato l’operazione, ma che non saranno riusciti a salvare il bambino che la donna portava in grembo. Emir sarà distrutto al pensiero che il piccolo Poyraz non ce l’avrà fatta, e si preparerà a dirlo alla moglie.

Zeynep – una volta appreso che il suo sogno di diventare madre sarà di nuovo andato in frantumi – incolperà Emir dell’accaduto. La donna gli farà notare che solo la sua sete di vendetta verso Kemal avrà distrutto il loro sogno di diventare genitori. Lui da parte sua cercherà di difendersi e le farà notare che la colpa di quanto accaduto sarà di suo fratello Kemal: “è per lui che ti sei sacrificata” le dirà tra le lacrime.

Endless Love, anticipazioni turche: Mujigan raggiunge Emir in ospedale

Dopo il reciproco scambio di accuse Emir si rifugerà in corridoio, dove verrà raggiunto dalla madre Mujigan. La donna chiederà subito notizie della nuora, e lui gli dirà “Poyraz non ce l’ha fatta!“.

Kozcuoğlu proseguirà dicendo a Mujigan che Zeynep sarà impegnata ad accusarlo per quanto accaduto, invitando la madre a unirsi a lei. Quest’ultima comprenderà il dolore del figlio e gli ribadirà il suo amore per lui. Emir lascerà l’ospedale distrutto.