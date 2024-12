Un nuovo colpo di scena attende i fans di Endless Love. Nei prossimi episodi Zeynep riuscirà a vedere avverato il suo sogno e diventare la signora Kozcuoğlu, ma ben presto scoprirà che Emir non l’avrà sposata per amore.

Zeynep ingannata da Emir nelle prossime puntate Endless Love

Cosa avrà spinto Emir Kozcuoğlu a chiedere a Zeynep di sposarlo? L’ex di Nihan sarà profondamente deluso e amareggiato dopo l’addio di Sezin, e proprio mentre l’ex moglie festeggerà il suo fidanzamento ufficiale con Kemal Soydere – avviandosi così a un futuro felice con la piccola Deniz e l’uomo che ama – Emir convocherà Zeynep e le chiederà a sorpresa di diventare sua moglie.

La sorella di Kemal apparirà titubante davanti a questo improvviso voltafaccia dell’uomo che in passato gliene avrà combinate di tutti i colori, ma poi – spinta anche da Mujigan – finirà per accettare. Zeynep ed Emir diventeranno così marito e moglie con una cerimonia riservata alla quale prenderanno parte solo pochi invitati.

Ma cosa avrà fatto cambiare idea a Emir Kozcuoğlu? La domanda non tarderà a trovare una risposta, e i motivi che lo avranno spinto a sposare Zeynep finiranno presto per far sprofondare la donna in un profondo stato di depressione.

Endless Love, trame turche: i piani di Emir per distruggere Zeynep

La sensazione di Zeynep che il suo sogno più grande potesse essersi avverato davvero lascerà ben presto la consapevolezza di essere stata ingannata ancora una volta da Emir. La donna scoprirà subito dopo il matrimonio che Kozcuoğlu non l’avrà sposata per amore, ma solo per potergli portare via il figlio che porterà in grembo.

Per Zeynep – che avrà sempre amato Emir – sarà un ennesimo colpo al cuore. Non solo scoprirà che lui si sarà preso gioco di lei ancora una volta, ma realizzerà anche che potrebbe perdere per sempre il figlio non ancora nato.

Endless Love, trame turche: Emir inganna ancora Zeynep

Zeynep ha sempre amato Emir e a lungo ha sperato che l’uomo potesse dimenticare Sezin e iniziare una nuova vita con lei. Per essergli più vicino ha sposato Ozan – gemello di Nihan – ma neppure questo è servito a far sì che Kozcuoğlu potesse accorgersi di lei. La donna è riuscita solo a conquistare il posto di “amante” senza nessuna promessa per il futuro.

Dopo la morte di Ozan, Zeynep è stata costretta a fuggire incinta perché convinta di essere coinvolta nell’omicidio. La sorella di Kemal era convinta che il bambino che portava in grembo – e che poi ha perso – fosse in realtà figlio di Emir. Ma neppure questo è riuscito a far breccia nel cuore dell’uomo.

Endless Love, spoiler turchi: futuro amaro per Zeynep

Nelle puntate future Endless Love Zeynep scoprirà di aspettare un altro figlio da Emir, ma lui ribadirà la sua intenzione di non lasciare Nihan. A quel punto Zeynep sarà costretta ad accettare di sposare Hakan, una decisione che sembrerà accendere una punta di gelosia in Emir. Kozcuoğlu ricatterà il commissario costringendolo a lasciare la sposa all’altare.

Dopo il divorzio da Nihan, Emir sorprenderà Zeynep con una richiesta di matrimonio, e per un attimo la sorella di Kemal spererà che il suo sogno possa avverarsi. La sua illusione si trasformerà in incubo nel giro di poche ore. Ben presto infatti scoprirà che si è trattato solo dell’ennesimo inganno di Emir nei suoi confronti, e che – avendo accettato di sposarlo – rischierà di perdere ancora una volta suo figlio per sempre.