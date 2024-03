Prenderà il via lunedì 11 marzo la nuova serie tv turca Endless Love, che sostituirà Terra Amara nella fascia del daytime feriale. Kara Sevda – questo il titolo originale della serie – andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Nei primi episodi assisteremo all’incontro tra Kemal e Nihan, i due giovani protagonisti della storia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love prime puntate, l’incontro tra Kemal e Nihan

La trama di Endless Love prende il via dall’incontro tra Kemal – un ragazzo di umili origini che studia ingegneria – e Nihan, una giovane proveniente da una famiglia ricca che si interessa d’arte.

Fin dal loro primo incontro su un autobus apparirà evidente che vi è una forte attrazione tra i due. L’interesse reciproco molto forte dovrà però fare i conti con una realtà difficile da accettare, nella quale le differenze economiche tra loro si faranno sentire fortemente.

Endless Love, anticipazioni al 15 marzo: Onder rischia la bancarotta

I problemi non tarderanno ad arrivare, e la situazione precipiterà quando Onder – il papà di Nihan – avrà problemi sul lavoro e rischierà la bancarotta. La situazione costringerà l’uomo a entrare in affari con Galip Kozcuoglu e il figlio Emir. Proprio quest’ultimo negli anni avrà sviluppato un’ossessione per Nihan.

Galip proporrà a Onder di saldare i suoi debiti convincendo Nihan a sposare suo figlio Emir. Onder – già costretto ad accettare suo malgrado la società – sarà scandalizzato dalla proposta, mentre la madre della giovane, Vildan, sarà d’accordo.

Endless Love, spoiler al 15 marzo

Onder e Vildan discuteranno animatamente della proposta fatta da Galip, e nessuno dei due sembrerà cedere. A un certo punto però un malore dell’altro figlio – Ozan – farà passare l’argomento “nozze tra Nihan ed Emir” in secondo piano.

Tuttavia il matrimonio ci sarà. La situazione prenderà una nuova piega quando Nihan rifiuterà la proposta di Kemal. Il giovane ingegnere riceverà una proposta di lavoro in un’altra città, e chiederà alla ragazza di sposarlo e seguirlo. Lei però affermerà di non amarlo e inizierà a comportarsi come se fosse impegnata con Emir. Kemal così si trasferirà da solo e otterrà molto successo come ingegnere.

Nihan accetterà il matrimonio combinato con Emir, ma tra loro le cose non andranno bene.

Curiosi di conoscere il seguito? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.