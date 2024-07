Un vero e proprio colpo di scena ha interessato – nei giorni scorsi – i fans di Endless Love. In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2024-2025, gli appassionati della soap turca hanno infatti scoperto che i loro beniamini “approderanno” nel prime time di Canale 5.

Endless Love si trasferisce in prima serata su Canale 5

Da molti mesi il settore fiction Mediaset e serie tv di Canale 5 dedica ampio spazio alle produzioni turche, che hanno dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per catturare il pubblico italiano.

D’altronde sono moltissime le soap turche – prima tra tutte “Terra Amara” – che hanno ottenuto ottimi dati di ascolto. L’incredibile successo riscosso dalle vicende degli Yaman è stata la più grande dimostrazione della grande forza che hanno le dizi turche di entrare nel cuore degli italiani. E allora perché non portare avanti questa “formula vincente”?

I vertici Mediaset – in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti – hanno dimostrato di essere pronti a ripetere l’esperienza già sperimentata con la “cugina” Terra Amara. A partire da settembre anche Endless Love – “Kara Sevda” nella versione originale – passerà in prime time.

Si tratterà di una promozione importante, che come già detto seguirà la scia della “collega” appena terminata, che tuttavia non stupisce poi molto. In effetti il triangolo amoroso tra Kemal, Nihan ed Emir ha finora fatto registrare numeri di tutto rispetto. Con una media di circa due milioni di telespettatori ogni giorno, e uno share che ha dimostrato di saper tenere il confronto anche nelle settimane in cui Endless Love è stata trasmessa in seconda serata (da sempre considerata fascia difficoltosa), Kemal & Co hanno sicuramente tutte le carte in regola per affrontare il passaggio al prime time.

Serie turche Mediaset 2024/2025

I vertici di Cologno Monzese avevano già preso un’importante decisione sulla soap turca Endless Love, decidendo di “stopparla” nel weekend estivo per preservare le nuove puntate in vista dell’autunno quando – come già anticipato – la soap sbarcherà in prima serata.

Ma questa serie non sarà la sola produzione turca destinata alla prima serata della prossima stagione televisiva. Nei palinsesti Mediaset 2024-2025 figurano infatti molte altre soap straniere, che si uniranno a Endless Love per tenerci compagnia nella stagione autunnale.

Ricordiamo che – a partire da settembre – è in programma la seconda stagione de La Rosa della Vendetta. Restano poi confermati gli appuntamenti con Segreti di Famiglia, che proseguirà nell’autunno in prime time su Canale 5. Possono quindi tirare un sospiro anche i fans della serie thriller e legal drama con Kaan Urgancioglu – ovvero il perfido Emir di Endless Love – che qui ritroviamo in versione “Procuratore buono”, visto che la serie si compone di ben tre stagioni con un numero molto alto di puntate.

A queste andranno poi ad aggiungersi altre serie Tv turche che dovrebbero arrivare e dividersi la prima serata di Canale 5 e la visione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.