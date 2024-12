Arriva una notizia che sicuramente farà piacere ai tantissimi appassionati della serie tv turca Endless Love. La soap che narra le vicende di Kemal e Nihan questa settimana raddoppia nel serale, e va in onda sia martedì che giovedì sera su Canale 5.

Cambio palinsesto Mediaset: Endless Love raddoppia gli appuntamenti serali

Doppio appuntamento serale con Endless Love questa settimana. La dizi turca raddoppia e si presenta all’appuntamento con i suoi tantissimi fans anche nella serata di martedì 3 dicembre. Questa settimana potremmo quindi contare su un doppio appuntamento Endless Love nel prime time di Canale 5 che – per ben due sere – ci regalerà episodi inediti e ricchi di suspence.

Endless Love, programmazione settimana 2 – 8 dicembre

Come anticipato la serie tv con Burak Özçivit sarà chiamata a fare gli “straordinari” questa settimana, visto che alla puntata serale del 5 dicembre si aggiungerà quella di martedì 3.

Oltre ai consueti appuntamenti in daytime dal lunedì al venerdì, e al maxi appuntamento del sabato pomeriggio su Canale 5, Kemal Soydere e Nihan Sezin si ripresenteranno ai fans sia martedì 3 che giovedì 5 dicembre in prime time, con episodi che ci terranno compagnia dalle 21:30 alle 23:30 circa.

Endless Love serale, una concorrenza agguerrita

I vertici Mediaset hanno quindi deciso di “schierare” le vicende dei Soydere – giunte a un momento cruciale della storia – nella doppia sfida con Don Matteo 14 e con “Libera”, la serie TV con Lunetta Savino. Se da un lato quella del giovedì sera con la fiction che vede protagonista Raoul Bova è ormai consolidata, dall’altro ci sarà l’incognita rappresentata dal confronto con la nuova fiction Rai che – nelle precedenti puntate – ha già dimostrato di avere gli “ingredienti” necessari per conquistare il consenso del pubblico, arrivando a dare del filo da torcere al Grande Fratello. Curiosi di sapere come andrà a finire in termini di share? Continuate a seguirci per scoprirlo con noi.