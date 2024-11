Una brutta sorpresa attende oggi, lunedì 11 novembre, i fans di Endless Love. L’amata soap turca Kara Sevda non andrà in onda nel consueto slot pomeridiano di Canale 5, perché? Continua a leggere e scopri i motivi.

Endless Love sospesa nel daytime di Canale 5

Un importante cambio programmazione nel daytime feriale di Canale 5 interesserà – a partire da oggi lunedì 11 novembre – la dizi turca Endless Love. Nel nuovo palinsesto Mediaset non troverà più posto il consueto appuntamento pomeridiano con le vicende di Kemal e Nihan, che da oggi non andranno più in onda. Ma quali sono i motivi di questo cambio di programmazione?

La decisione arriva dall’esigenza di dare un meritato epilogo alle vicende di un’altra soap turca, Segreti di Famiglia, che lo scorso 29 agosto ha salutato i fans con un “arrivederci”. La serie tv è infatti stata interrotta prima di giungere al finale, e – a partire da oggi – potremmo scoprire cosa ci riservano gli episodi inediti che vedono protagonisti Ceylan e Ilgaz.

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 risulterà pertanto così strutturato:

ore 13:46 – Beautiful

ore 14:07 – Segreti di famiglia

ore 14:45 – Uomini & Donne con Maria De Filippi

ore 16:07 – Amici di Maria

ore 16:44 – My Home my destiny

ore 17:00 – Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

ore 18:47 – La Ruota della fortuna con Jerry Scotti

Endless Love, quando torna?

Sia “Segreti di famiglia” che “Endless Love” sono due dizi turche che hanno ampiamente dimostrato di saper conquistare il cuore dei fans, ed è a questi ultimi che Mediaset vuole dare la possibilità di seguirle entrambe.

Il ritorno della serie tv sulle vicende di Ceylan e Ilgaz non costringerà i fans dei Soydere a rinunciare alla loro soap preferita, visto che anche per questa è prevista una “programmazione speciale”. Endless Love tornerà in TV giovedì 14 novembre, con tre appuntamenti serali che prenderanno il via alle 21:39 e ci terranno compagnia fino alle 23:30 circa. Rimane poi confermato l’appuntamento del sabato pomeriggio, con la maxi puntata Endless Love.

Cosa ci riserveranno i nuovi episodi della serie tv turca? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati con le ultime news Kara Sevda.