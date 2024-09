Una brutta sorpresa attende oggi, domenica 29 settembre, i fans di Endless Love. L’amata soap turca Kara Sevda non andrà in onda nel consueto slot pomeridiano di Canale 5, perché? Continua a leggere e scopri i motivi.

Endless Love non in onda oggi, 29 settembre

Cambio programmazione in casa Mediaset per la giornata di oggi, domenica 29 settembre, che interesserà anche la dizi turca Endless Love. Salta l’appuntamento con le vicende di Kemal e Nihan, che oggi non andranno in onda. Ma quali sono i motivi di questo cambio di programmazione?

La soap opera turca è stata sospesa dal daytime pomeridiano domenicale per lasciare spazio al ritorno di Amici 2024/2025, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà oggi sulla rete ammiraglia Mediaset dopo una lunga pausa estiva. Il ritorno del programma della De Filippi porterà alcune modifiche nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 di oggi, che risulta così strutturato:

ore 13:38 L’Arca di Noè

ore 13:57 Amici di Maria

ore 15:57 Verissimo

Non solo Endless Love quindi viene “messa in pausa” nel daytime pomeridiano della domenica, ma anche i fans di Beautiful dovranno fare a meno del consueto appuntamento con le vicende dei Forrester. Il programma di Silvia Toffanin invece anticipa di circa mezz’ora, e inizia alle 15:57 anziché alle 16:29.

Endless Love, quando torna in TV?

I fans della serie tv turca possono stare tranquilli, visto che ritroveranno i loro beniamini già a partire da domani, lunedì 30 settembre. Rimane infatti confermato il palinsesto settimanale che vede le vicende dei Soydere in onda ogni giorno – dal lunedì al venerdì – con un episodio inedito a partire dalle 14:12, e quello del sabato con tre episodi. Confermato anche il maxi appuntamento del venerdì sera, quando la soap si ripresenta in prime time con tre episodi a partire dalle 21:20.

Cosa vedremo la prossima settimana? Anticipazioni Endless Love

Kemal resterà profondamente deluso da Tufan, nel quale aveva riposto una fiducia eccessiva. Soydere gli affiderà una lettera che conterrà le “basi” di un piano per distruggere definitivamente Emir, ma l’uomo anziché consegnarla al destinatario preferirà darla proprio a Kozcuoglu. Curiosi di conoscere qualcosa di più? Qui trovate tutte le anticipazioni della prossima settimana.

Vi invitiamo a seguirci per non perdere nessun aggiornamento e rimanere sempre aggiornati sulla vostra soap del cuore.