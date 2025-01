Un’amara sorpresa attende oggi, sabato 25 gennaio, i fans di Endless Love. L’amata soap turca Kara Sevda non andrà in onda nel consueto slot pomeridiano di Canale 5, perché? Continua a leggere e scopri i motivi.

Endless Love sospesa nel weekend di Canale 5

Un importante cambio programmazione nel daytime pre-festivo di Canale 5 interesserà, a partire da oggi, sabato 25 gennaio, la dizi turca Endless Love. Nel nuovo palinsesto Mediaset il sabato pomeriggio non ci sarà più spazio per il consueto appuntamento pomeridiano con le vicende di Kemal e Nihan, che non andranno più in onda. Ma quali sono i motivi di questo cambio di programmazione?

La decisione arriva dai vertici di Cologno Monzese, che hanno scelto di cancellare la serie tv turca Endless Love nel weekend, confermandola solo nel daytime feriale dal lunedì al venerdì.

Endless Love non va in onda, i motivi

Ma perché Endless Love è scomparsa dal palinsesto Mediaset il sabato pomeriggio? La serie turca che narra le vicende di Soydere e Nihan sta avvicinandosi al gran finale di sempre. Mancano davvero poche puntate alla fine – prevista per i primi di febbraio – e Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda il sabato pomeriggio per prolungare il più possibile l’attesa dei fans, ansiosi di sapere come andrà a finire.

Per questo motivo la nuova programmazione della soap non prevede puntate nel weekend, ma solo appuntamenti nel daytime feriale – dal lunedì al venerdì – a partire dalle ore 14:10 circa. La ritroveremo pertanto lunedì 27 gennaio.

Nuova programmazione Mediaset sabato pomeriggio

Cosa vedremo al posto di Endless Love? Gli appassionati di serie turche che oggi si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset non resteranno delusi. Subito dopo Beautiful infatti (nello slot orario solitamente occupato da Endless Love) andrà in onda un’altra soap turca di successo.

Tradimento – la dizi con protagonista Vahide Percin – ci farà compagnia dalle 15:05 alle 16:30 con due episodi inediti. In questo modo la nuova serie destinata a prendere il posto di Endless Love, ci regalerà il doppio appuntamento nel fine settimana, visto che tornerà a tenerci compagnia anche domani sera. D’altronde fin dal suo esordio a inizio dicembre, anche Tradimento ha ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per appassionare i fans italiani, facendo registrare una media di circa 2 milioni di spettatori a puntata.

Al termine delle vicende familiari della giudice Güzide andrà in onda – come di consueto – Verissimo con Silvia Toffanin.