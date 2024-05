Endless Love oggi – mercoledì 1° maggio – non andrà in onda. Coloro che si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende di Kemal e Nihan resteranno delusi. La serie TV turca di Canale 5 salta l’appuntamento con i suoi fans in questo giorno di festa: cosa vedremo al suo posto e quando tornerà in TV? Ecco qualche dettaglio sul cambio programmazione Mediaset di oggi.

Endless Love non va in onda, perché?

Come già accaduto lo scorso 25 aprile, il cambio palinsesto Mediaset in occasione della festività infrasettimanale mette in “pausa” la soap turca. A prendersi una pausa per la festa dei Lavoratori – oltre alle consuete trasmissioni condotte da Maria De Filippi Uomini & Donne e il pomeridiano di Amici 23 – ci sarà anche Endless Love.

In questo giovedì festivo i vertici Mediaset hanno programmato infatti un turno di riposo per la soap opera turca su Kemal e Nihan, che quindi oggi non andrà in onda come di consueto alle 14:10 su Canale 5.

Cosa vedremo al suo posto? Il daytime di Canale 5 solitamente occupato dalla serie TV turca, proporrà un maxi appuntamento con un’altra telenovela di successo e molto amata dal pubblico: La Promessa. Saranno quindi le vicende di Manuel e Jana a tenerci compagnia nel pomeriggio festivo, con un maxi appuntamento che prenderà il via alle 14:07 e proseguirà fino alle 16:51 circa.

Quando torna su Canale 5 Endless Love?

I fans della soap turca possono stare tranquilli e godersi sereni la giornata di festa in compagnia di amici e familiari. Le vicende di Kemal Soydere e Nihan Sezin torneranno a farci compagnia domani, giovedì 2 maggio 2024, nel consueto appuntamento pomeridiano delle 14:10 su Canale 5.

Anticipazioni Endless Love puntata del 2 maggio

Nella puntata in onda domani assisteremo a momenti di tensione tra i fratelli Soydere. Tutto inizierà quando Kemal incontrerà Tarik e Banu mentre passeggiano insieme. In quell’occasione il ragazzo scoprirà che il fratello sta lavorando per Emir e tra i due scoppierà una discussione accesa.

Cosa accadrà a quel punto? Per rimanere aggiornati sugli ulteriori sviluppi della soap e per conoscere tutte le news Endless Love in anteprima continuate a seguirci.