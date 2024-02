Mediaset ha annunciato l’arrivo di Endless Love (titolo originale Kara Sevda), la nuova soap (serie) turca che prenderà il posto di Terra Amara nel daytime di Canale 5. La soap che racconta le vicende degli Yaman si sta avviando verso il gran finale, e il colosso di Cologno Monzese ha deciso di puntare su una nuova soap turca che nel Paese d’origine ha ottenuto ottimi consensi tra il pubblico.

Endless Love, la nuova soap pronta a sostituire Terra Amara

Con il finale della quarta stagione Terra Amara, la soap turca si prepara a dire “addio” ai tantissimi fans. Dopo il grande successo di ascolti registrato dalla telenovela non era facile trovare un sostituto che potesse dimostrarsi all’altezza, ma Mediaset sembra esserci riuscita puntando su un’altra serie turca.

Il titolo della nuova soap di Canale 5 è “Endless Love” ed è stata trasmessa in Turchia tra il 2015 e il 2017, ottenendo ottimi consensi tra il pubblico e divenendo la dizi turca trasmessa in ben 110 Paesi. Doppiata in oltre 50 lingue, è ad oggi la sertie TV turca più vista nel mondo ed è stata la prima a essere premiata come Best Telenovela 2017 durante gli International Emmy Award. A distanza di qualche anno questa serie arriva in Italia, e più precisamente sulle reti Mediaset. Sarà infatti trasmessa nel daytime di Canale 5.

Cosa sappiamo di questa nuova soap? I fans che hanno avuto modo di vederla in lingua originale con i sottotitoli non nascondono che si tratta di un prodotto abbastanza forte, che ha tutte le carte in regola per bissare il successo della soap con Züleyha e Fikret.

Endless Love, trama e cast della nuova soap turca Mediaset

Di cosa parla Endless Love? Al centro della trama troviamo il giovane Kemal – proveniente da una famiglia di umili origini – che un giorno incontra Nihan, una ragazza nobile. Da questo incontro casuale inizia un’amicizia che ben presto si trasforma in qualcosa di più. I due si rendono ben presto conto di essere innamorati l’uno dell’altro, ma il loro sentimento viene ostacolato dalla mamma di Nihan. La reazione contrariata della donna a questa unione è data dal fatto che la sua famiglia si trova in una situazione economica delicata, e solo un matrimonio combinato della figlia con il ricco Emir potrebbe risollevare le loro condizioni.

La ragazza accetta il matrimonio combinato, e la serie mostra la loro vita cinque anni dopo. I due si rincontrano ma in maniera decisamente diversa. La soap è composta da un totale di 74 episodi della durata di 130/140 minuti ciascuno, che saranno ridimensionati per assicurare la messa in onda nel pomeriggio di Canale 5.

Nel cast troviamo Burak Ozcivit – nei panni di Kemal – mentre il ruolo dell’attrice protagonista è affidato Neslihan Atagul. Tra gli attori troviamo anche Kerem Alisik e Ruzgar Aksoy, due volti ormai noti al pubblico italiano per aver interpretato rispettivamente Fekeli e Ercument in Terra amara.

Endless Love, quando in TV?

Al momento non è ancora stata annunciata la data ufficiale di messa in onda della prima puntata Endless Love. Alcune ore fa sulla rete ammiraglia del Biscione è stato trasmesso il primo promo ufficiale delle durata di oltre 3 minuti con la scritta “prossimamente”. In attesa di conoscere questa nuova trama che si preannuncia davvero entusiasmante vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.