Un doppio lutto colpirà Nihan nelle ultime puntate di Endless Love prima stagione. La giovane donna si ritroverà a vivere uno dei momenti più tristi e bui della sua vita. La morte del fratello Ozan prima, e quella del padre Onder poi, stravolgeranno la vita di Nihan.

Endless Love, anticipazioni finale 1° stagione: Ozan muore

La morte di Ozan sarà uno dei momenti più toccanti della soap. Il ragazzo – dopo essere stato ricoverato in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare – verrà ritrovato senza vita nella sua camera dai medici. Lo staff dell’ospedale comunicherà alla famiglia di Nihan che si è trattato di un suicidio, e che quando sono arrivati nella stanza per Ozan non c’era più nulla da fare.

Nel momento in cui Nihan apprenderà della morte del fratello perderà i sensi, e per la ragazza si renderà necessaria una flebo. Quando riprenderà i sensi chiederà ai dottori di accompagnarla da lui, per potergli dare un ultimo saluto. Quando Nihan si troverà davanti a Ozan morto, perderà il controllo e lo staff dovrà allontanarla con la forza.

Spoiler Endless Love, Nihan scopre che suo padre Onder è morto

La giovane donna si precipiterà nel corridoio dell’ospedale, e qui troverà Vildan che stringerà tra le mani la fede del marito. Nihan capirà così che anche al padre è accaduto qualcosa di grave.

Parlando con Vildan la ragazza scoprirà che Onder – alla vista del figlio morto – ha avuto un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. A poche ore dalla morte del fratello, Nihan dovrà così affrontare anche il dolore per la perdita del padre. Quest’ultimo evento darà alla giovane donna il colpo di grazia, e la spingerà a prendere una decisione importante.

Nihan lascia Istanbul nelle prossime puntate Endless Love

Nihan dovrà dire addio a due persone importanti della sua vita. Il suicidio del fratello e il malore del padre la priveranno dell’affetto delle persone a lei più care. Vildan si trasferirà a casa di Leyla, e lei sarà incinta del figlio di Kemal.

Alla luce dei nuovi avvenimenti, Nihan penserà di lasciare Istanbul e trasferirsi a Londra per inziiare una nuova vita. Il suo trasferimento nella capitale inglese però, non durerà a lungo. Un gesto tremendo di Emir la costringerà a tornare sui suoi passi.

Cosa architetterà l’imprenditore per costringere Nihan a tornare a Istanbul? Lo scopriremo nei prossim igiorni, quando gli spoiler ci porteranno nuove anticipazioni della soap che sta dimostrando di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il cuore di tantissimi fans italiani.