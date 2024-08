Sarà un periodo difficile quello che attende Zeynep nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). La giovane – dopo aver apparentemente ottenuto ciò che voleva – vivrà un incubo dopo l’altro, fino a quando perderà il secondo figlio che aspetta da Emir. A quel punto la donna pronuncerà parole terribili “È la punizione che merito”.

Endless Love trame turche: Zeynep riesce a conquistare Emir

Nei prossimi episodi Endless Love Emir sarà costretto a rinunciare per sempre a Nihan, che finirà per sposare Kemal. Nonostante le tante difficoltà e le tragedie che hanno costellato la loro relazione infatti, i due riusciranno a coronare il loro sogno d’amore e potranno finalmente vivere insieme con la piccola Deniz.

Emir sarà annientato dalla rabbia al pensiero che il suo nemico sarà riuscito a portarle via tutto, anche la moglie Nihan. Tuttavia ci sarà una novità nella sua vita: Zeynep riuscirà a farlo innamorare di lei. La tenacia della sorella di Kemal avrà la meglio e la giovane donna si preparerà a una vita felice con l’uomo che ama. A rendere ancora più completa la sua felicità ci sarà una nuova gravidanza. Zeynep aspetterà un figlio da Emir, che da parte sua sarà felicissimo di diventare papà. I due decideranno di chiamare il nascituro Poyraz.

Zeynep perde il bambino nelle prossime puntate Endless Love

La felicità di Zeynep ed Emir durerà poco. La donna resterà vittima di un incidente d’auto sotto gli occhi dell’amato e perderà il bambino che porta in grembo. Invano sarà il tentativo di Emir di soccorrerla e portarla subito in ospedale, una volta arrivati là i medici non potranno che comunicare loro la terribile notizia.

Emir a quel punto si lascerà andare alla disperazione e sussurrerà “Era l’unica cosa che mi era rimasta nella vita“. Intanto Zeynep – nella sua stanza d’ospedale – non farà altro che piangere e si sentirà in colpa per quanto successo. In un momento di particolare sconforto la giovane donna arriverà a pensare che quanto accaduto sia la giusta punizione per quello che avrà fatto.

“Questa è la punizione per i torti che ho commesso. Ho causato così tanta sofferenza con le mie azioni che ora sono io a dover sopportare questo terribile dolore”

Spoiler turchi Endless Love: il dolore di Zeynep

Accanto a lei ci saranno il fratello Kemal e la madre Fehime, che cercheranno di farle forza. Ma questo non basterà a sollevare la donna, che per la seconda volta dovrà rinunciare al figlio che porta in grembo. Zeynep aveva infatti già perso il bambino di Ozan a seguito di un malessere.

Riusciranno Zeynep ed Emir a superare insieme questo brutto momento e ritrovare un po’ di serenità? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.