Nei prossimi episodi Endless Love (Kara Sevda) assisteremo a un vero e proprio colpo di scena. Nihan sarà costretta a tornare a Istanbul per poter stare con sua figlia, dopo che Emir l’avrà rapita. Ma quello che era iniziato come un ricatto di Kozcuoğlu finirà per trasformarsi in un evento dai risvolti inattesi per lo stesso Emir.

Anticipazioni straniere Endless Love: Nihan costretta a tornare da Emir

Nihan deciderà di scappare da Istanbul con sua figlia Deniz, e trasferirsi a Londra dove spera di poter iniziare una nuova vita con la bambina nata dalla sua relazione clandestina con Kemal. Se la donna aveva sperato di potersi lasciare il passato alle spalle dovrà però ricredersi.

Emir – convinto che la bambina sia sua – riuscirà infatti a portarla via alla madre. Nihan sarà così costretta a fare ritorno a Istanbul per poter stare insieme alla figlia. La donna dapprima chiederà aiuto a Kemal, ma quando lui la rifiuterà e la umilierà profondamente si renderà conto che dovrà portare avanti da sola questa battaglia.

A Nihan non resterà che arrendersi al volere di Emir e tornare con lui. La donna riabbraccerà la figlia e potrà portarla per la prima volta a trovare Leyla e Vildan. Nel frattempo però penserà a un piano per liberarsi di Emir.

Anticipazioni turche Endless Love: la vendetta di Zeynep

La protagonista si recherà al cimitero a trovare Onder e Ozam e piangerà sulle tombe del padre e del fratello. Ma dopo aver pianto giurerà loro di vendicarsi su Emir, facendogli credere di aver cambiato idea sul suo conto per poi distruggerlo.

Nihan si recherà a una cena importante con Emir, e qui incontrerà Kemal e Asu. Nel frattempo Zeynep – dopo aver appreso dai social che Kozcuoğlu sarà tornato con la moglie – deciderà di fargli una “sorpresa“. La sorella di Kemal si recherà al ristorante, pronta a ricattarlo, ma sarà costretta a nascondersi per sfuggire al fratello.

Nihan sorprende Emir nelle prossime puntate Endless Love

L’arrivo della coppia al ristorante non passerà inosservato neppure ai giornalisti, che si precipiteranno a fare loro molte domande, alle quali Nihan risponderà con gioia. La donna vorrà smentire ogni pettegolezzo su lei e Kemal affermando di essere davvero felice al fianco di Emir.

Vedendo arrivare Soydere Nihan deciderà di rincarare la dose, e rivolgendosi ai giornalisti annuncerà “Ci risposiamo e la mia testimone sarà Asu“. Davanti a questo annuncio, lo stesso Emir resterà senza parole. Più tardi, mentre la coppia sarà in macchina, Kozcuoğlu le chiederà il motivo di quell’annuncio. Lei gli risponderà “Ti sto dando una famiglia da proteggere, tienimi al sicuro“.

Emir non si tirerà indietro, ma noi sappiamo che queste parole non possono essere arrivate dal cuore di una donna che – solo pochi giorni prima – aveva deciso di vendicarsi di lui. Cosa avrà in mente Nihan? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.