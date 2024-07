Le anticipazioni Endless Love 2° stagione rivelanoche vedremo Kemal prendere una decisione difficile. L’uomo si renderà conto di non aver mai dimenticato Nihan e deciderà di restituire l’anello ad Asu e annullare il matrimonio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love episodi 2^ serie

Nuovi colpi di scena ci attendono nella seconda stagione Endless Love. Kemal e Nihan indagheranno sulla morte di Ozan, e scopriranno che il ragazzo non si sarà affatto suicidato. Queste “indagini di coppia” li porteranno a trascorrere molto tempo insieme.

I due avranno modo anche di passare una notte insieme – dormendo nello stesso letto con la piccola Deniz – e questo farà capire a Kemal di provare ancora un sentimento forte nei confronti della donna, tanto da decidere di annullare le sue imminenti nozze con Asu.

Spoiler turchi Endless Love: Soydere si confronta con Leyla

Kemal si renderà conto di non aver mai dimenticato la sua ex e di esserne ancora innamorato. Nonostante i suoi proponimenti di intraprendere un nuovo percorso di vita con Asu – dopo aver scoperto che Nihan non avrebbe mai lasciato Emir – l’uomo comprenderà di non poter fingere e ingannare se stesso.

Soydere sentirà il bisogno di confrontarsi con Leyla, alla quale svelerà i suoi sentimenti per Nihan, poi deciderà di prendere in mano le redini della sua vita e si recherà da Asu, alla quale riconsegnerà l’anello di fidanzamento simbolo della loro unione, mandando all’aria definitivamente anche l’imminente matrimonio.

Spoiler turchi Endless Love: Kemal si vendica di Emir

Emir darà fuoco alla bottega del padre di Kemal nelle prossime puntate Endless Love, e quest’ultimo deciderà di vendicarsi. Per prima cosa racconterà che Mujgan non è morta, come invece avevano fatto credere i suoi familiari. Questa rivelazione finirà per mettere nei guai anche Galip, che verrà messo sotto torchio dagli inquirenti riguardo alle bugie che aveva raccontato sul conto della moglie.

Nel portare avanti il suo piano diabolico, Kemal ignorerà il fatto che Asu è in realtà la sorella segreta di Emir.

Cosa succederà dopo che Kemal avrà restituito l’anello di fidanzamento e annullato le nozze con Asu? Quale sarà la reazione della giovane? Vi invitiamo a seguirci per scoprirlo insieme a noi.