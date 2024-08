Tensione alle stelle nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Quando Fehime svelerà al marito Huseyin che la figlia ha una tresca clandestina con Emir, l’uomo non la prenderà bene e deciderà di cacciare via di casa Zeynep, mettendola alla porta.

Endless Love, trame turche: Fehime vede Zeynep baciare Emir

Sarà grande la delusione di Fehime nel momento in cui vedrà sua figlia Zeynep baciare Kozcuoğlu. Tuttavia la donna deciderà di tenere all’oscuro suo marito della terribile scoperta che avrà fatto. Fehime si dirà pronta a non dire niente a Huseyin a patto però che la figlia sposi al più presto Hakan.

Zeynep supplica Hakan nelle prossime puntate Endless Love

La ragazza non avrà così scelta, e sarà costretta a supplicare Hakan di sposarla. Zeynep sarà fin troppo chiara e dirà al poliziotto che il loro sarà un matrimonio di convenienza, che le servirà per potersi tirare fuori dai guai in cui si è cacciata con la famiglia.

Hakan apparirà titubamte, ma alla fine deciderà di lasciarsi guidare dai forti sentimenti che nutre nei confronti della ragazza e si presenterà alla cena organizzata da Fehime per formalizzare le nozze. La notizia non verrà presa bene da Kemal, che si opporrà alle nozze della sorella, ma Hakan gli risponderà di aver accettato di convolare a nozze con Zeynep solo perché avrà notato che la ragazza si sente completamente sola.

Endless Love spoiler turchi: Huseyin furioso con Zeynep

La conversazione tra Hakan e Kemal verrà intercettata da Huseyin, che non perderà tempo e si recherà dalla figlia per chiederle cosa intendesse dire il poliziotto. Zeynep si troverà in grande difficoltà e non saprà cosa rispondere al padre.

Sarà Fehime a togliere la figlia dall’imbarazzo, anche se il suo gesto non sarà proprio quello che Zeynep avrebbe voluto. La donna infatti mostrerà tutta la sua crudeltà decidendo di smascherarla. Fehime racconterà a tutti di aver assistito al bacio tra Emir e Zeynep.

A quel punto Huseyin andrà su tutte le furie e – dopo aver strattonato la figlia per un braccio – la inviterà a lasciare la sua casa, mettendola alla porta. L’uomo le dirà di non volere avere più alcun tipo di rapporto con lei.

Cos’altro accadrà? Lo scopriremo tra qualche giorno quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.