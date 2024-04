Endless Love ci regala ogni giorno nuove emozioni. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nei prossimi episodi assisteremo al ricatto di Zeynep, che porterà Ozan a rivelarle un segreto del suo passato che finora aveva custodito gelosamente. Tutto avrà inizio quando Zeynep rivelerà al marito di aspettare un figlio, una notizia che normalmente dovrebbe portare gioia in ogni coppia ma che – in questo caso – darà il via a una serie di ricatti.

Anticipazioni Turchia Endless Love: Zeynep intuisce che Ozan le nasconde un segreto

Nelle prossime puntate della soap di Canale 5 Zeynep sposerà Ozan, diventando così un membro ufficiale della famiglia Sezin. Dopo il suo trasferimento in casa del marito, tutti i membri della famiglia faranno bene attenzione a tenere celati nell’armadio gli scheletri del passato.

La neo sposa intuirà però che il marito le nasconde qualcosa di tremendo, e sarà determinata a scoprire di cosa si tratta.

A far precipitare la situazione arriverà la notizia della separazione tra Nihan ed Emir. La ragazza – dopo aver scoperto con l’aiuto di Kemal che il fratello non è responsabile della morte di Linda Watson – potrà finalmente liberarsi dal ricatto del marito che l’avrà tenuta legata a lui per molto tempo. I due scopriranno infatti che è stato lo stesso Emir a inscenare l’assassinio con l’aiuto di Karen e Linda.

Il marito di Nihan cercherà di tutelarsi denunciando in anonimo Ozan per la scomparsa di Linda Watson. L’uomo verrà così convocato in commissariato, e Zeynep dovrà cercare di dare una risposta alle mille domande che si affollano nella sua mente.

Spoiler turchi Endless Love, Zeynep dice a Ozan di aspettare un figlio

“Quale oscuro segreto nasconde Ozan?” Zeynep non potrà fare a meno di porsi questa domanda mille volte, fino a quando non troverà un sistema per scoprirlo. Per far luce sul passato del marito la donna escogiterà un piano.

Zeynep chiederà ad un’amica incinta di fare un test al posto suo, così da poterlo mostrare a Ozan.

“Aspetto un figlio, ma non posso mettere al mondo un bambino se non conosco tutto ciò che riguarda la tua vita”

Con queste parole Zeynep metterà Ozan davanti a un bivio, e lui – pur di non perdere suo figlio – deciderà di confessare alla moglie tutta la verità.

Endless Love trame turche: Ozan confessa a Zeynep il suo segreto

L’uomo confesserà alla moglie di aver ucciso – cinque anni prima – una giovane donna. Puntualizzerà anche che si è trattato di un incidente, raccontandole come si sono svolti i fatti. Ozan stava con una ragazza, era ubriaco e accidentalmente è partito un colpo dall’arma con cui stavano giocando.

Zeynep sarà sconvolta, ma non sarà disposta a fermarsi prima di aver scoperto tutta la verità. Gli chiederà quindi cosa c’entri l’omicidio commesso da lui con il matrimonio di Nihan ed Emir. Ozan proseguirà dicendole che Emir l’ha salvato non denunciandolo alla polizia, ma in cambio ha preteso la mano di Nihan.

Ozan ingannato da Zeynep nelle prossime puntate Endless Love

In realtà Nihan e Kemal avranno anche le prove per dimostrare che Ozan non ha ucciso la ragazza, ma Emir riuscirà a fregarli. L’uomo li convocherà entrambi in una sala cinematografica e farà vedere ai due un video nel quale si vede che Linda è stata realmente uccisa da Ozan.

Il filmato mostrerà loro che la sacca di sangue finto che la giovane aveva sull’addome non è mai scoppiata. Kemal capirà che lui li sta ingannando, ma riuscirà a dimostrarlo?

Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news Endless Love. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.