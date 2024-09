Le puntate autunnali di Endless Love vedranno Tarik Soydere sempre più perplesso nei confronti della moglie Banu Akmeriç. La donna continuerà infatti a ricevere uno “stipendio” mensile dall’ex amante Emir, e Tarik non riuscirà a capire i motivi di quei pagamenti e cercherà di vederci chiaro. Quello che scoprirà lo lascerà senza parole. Siete pronti a “indagare” con noi?

Endless Love, trame Turchia: Banu è la spia di Emir

Negli episodi già andati in onda anche in Italia abbiamo visto che Banu – pur essendo innamorata di Emir – ha accettato di sposare Tarik. A convincerla a contrarre matrimonio con lui è stato lo stesso Emir, convinto di poter avere così una persona fidata che tenesse d’occhio il fratello del suo peggior nemico Kemal Soydere.

Kozcuoğlu ha così promesso alla donna una sorta di stipendio mensile, per tenerla buona e poter contare sulle informazioni che lei avrebbe potuto fornirgli.

Emir ha “assoldato” Banu, e anche nelle settimane a venire le corrisponderà con regolarità dei soldi, all’insaputa del marito di lei.

Anticipazioni turche Endless Love: Tarik scopre la verità

Tarik – convinto di essere ormai in bancarotta – accetterà di tornare a vivere con Banu a casa dei genitori Hüseyin e Fehime. La decisione non renderà affatto entusiasta Banu, che non sarà mai riuscita a instaurare con la suocera un bel rapporto.

Una mattina Banu si renderà conto che – contrariamente ai mesi precedenti – non le è stato accreditato sul conto il solito “salario“. Su tutte le furie e sicura di essere sola in casa, Akmeriç digiterà sul suo cellulare un numero di telefono e chiederà a un misterioso interlocutore i motivi per cui non avrà ricevuto l’accredito.

Le sue parole verranno però ascoltate per caso da Fehime, che avrà fatto ritorno nell’abitazione dopo essere andata a fare la spesa. Quando Banu scoprirà la presenza della donna apparirà visibilmente nervosa, e la sua ansia aumenterà quando – pochi minuti dopo – anche Tarik rincaserà.

Endless Love, spoiler trame future

I timori di Banu saranno più che giustificati, visto che, quando Fehime resterà da sola con il figlio, non esiterà a raccontargli ciò che avrà sentito. La donna dirà al figlio di aver sentito la nuora parlare di un bonifico, e gli chiederà se per caso Banu abbia trovato un impiego.

Tarik saprà bene che non è così, e comincerà a chiedersi da dove possano provenire quei soldi, certo che la madre non potrebbe mai inventarsi una cosa del genere solo per andare contro la nuora. A quel punto l’uomo chiederà alla moglie di prestargli il cellulare per fare una telefonata e controllerà tra le chiamate.

L’ultimo numero fatto risulterà essere quello di un utente che la donna avrà registrato come Bos. Tarik non potrà fare a meno di chiedersi di chi si tratti, e inizierà a indagare sulla faccenda.

Cosa accadrà quando scoprirà che si tratta di Emir Kozcuoğlu? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.