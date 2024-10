Nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda) assisteremo a un escamotage di Emir Kozcuoğlu. Tutto avrà inizio nel momento in cui Kemal avrà la certezza che Deniz è sua figlia. La certezza di Soydere darà il via a una serie di eventi che porteranno dapprima lui in carcere e poi rischieranno di far finire Nihan in manicomio. Dietro a tutto ci sarà – ancora una volta – lo zampino di Emir.

Trame turche Endless Love: Kemal accusato di rapimento

Non appena Kemal avrà la sicurezza che Deniz sia sua figlia, non intenderà lasciarla un solo minuto in più vicino a Emir. Per questo motivo – d’accordo con Nihan – cercherà di rapire la bambina. Emir però dimostrerà di essere sempre un passo avanti al suo nemico, anche grazie alla complicità di Banu.

Kozcuoğlu non solo si farà trovare pronto e riuscirà a impedire che Kemal si allontani con la bambina, ma riuscirà anche a farlo finire dietro le sbarre con l’accusa di rapimento di minore.

Tuttavia Soydere potrà contare su Zehra Tozkan che si assumerà la sua difesa riuscendo a farlo scarcerare in poco tempo. A quel punto l’uomo si preparerà a contrattaccare il suo nemico, chiedendo legalmente di effettuare il DNA su Deniz. Ovviamente Emir cercherà in ogni modo di impedire che ciò accada, e per bloccare ogni mossa di Nihan e Kemal inizierà a ricattare la moglie.

Emir pone le sue condizioni nelle prossime puntate Endless Love

“Sei libera di chiedere il divorzio quando vuoi” dirà Emir a Nihan, proseguendo subito dopo con una precisazione. L’uomo affermerà di essere pronto a lasciar andare la moglie, ma ribadirà che le impedirà in ogni modo di portare con sé la bambina.

Il suo piano procederà con la complicità di Tufan, che avrà il compito di mettere Deniz nell’auto di Nihan per far credere a tutti che la madre l’abbia dimenticata all’interno della vettura. La stampa non sarà affatto gentile con la giovane mamma, che verrà indicata come persona incapace di prendersi cura della figlia.

A quel punto Emir la obbligherà a indire una conferenza stampa per poter dare la sua versione dei fatti, e scusarsi per quanto accaduto. Nihan penserà di poter sfruttare quell’occasione a suo vantaggio, ma ancora una volta i fatti si ritorceranno contro di lei.

Spoiler turchi Endless Love: Emir cerca di far vacillare la credibilità della moglie

Nel momento in cui Nihan prenderà la parola, Emir affermerà di essere in procinto di chiedere il divorzio da lei, perché da tempo la moglie mostra chiari segni di instabilità e – in quelle condizioni – la donna rappresenta un pericolo anche per la bambina.

Subito dopo Kozcuoğlu parlerà con Asu, vantandosi di essere riuscito a portare a termine il suo piano per screditare Nihan, facendola passare per pazza, e costringendola così a rimanergli accanto per non doversi separare dalla figlia.