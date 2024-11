Momenti di tensione attendono i fans nelle prossime puntate Endless Love. Asu sparirà e nessuno sembrerà sapere cosa possa essere accaduto. La scomparsa della Alacahan finirà per mettere nei guai Kemal. Pronti a scoprire cosa accadrà prossimamente negli episodi in onda su Canale 5?

Spoiler turchi Endless Love: Asu scompare, il mistero del letto insanguinato

La storyline prenderà il via nel momento in cui Nihan e Kemal riusciranno a rintracciare Gurcan, il finto infermiere che si è introdotto nella stanza di Ozan il giorno in cui è morto. Messo alle strette, Gurcan confesserà che ha agito sotto incarico di Asu, che gli ha chiesto di somministrare a Ozan Sezin una potente dose di veleno. La coppia capirà così che Zeynep non avrà ucciso il marito soffocandolo, ma che a causarne la morte sia stato Gurcan.

A quel punto i due decideranno di recarsi a casa di Asu, per inchiodarla alle sue responsabilità. Uno scenario decisamente inquietante si presenterà però agli occhi di Kemal e Nihan. Quando la coppia entrerà in casa della Alacahan, di lei non ci sarà traccia. Troveranno però il letto della ragazza completamente insanguinato, e inizieranno a pensare che Asu sia stata assassinata. Kemal chiamerà subito la polizia, e nel giro di pochi minuti Soydere e Nihan si troveranno a fare i conti con un agente donna dai modi decisamente singolari.

Endless Love trame turche: cosa è accaduto ad Asu?

La poliziotta non farà fatica a scoprire che Kemal e Nihan sono amanti, un particolare che desterà la sua curiosità, visto che i due sono anche cognati. Cosa è successo ad Asu? In un primo momento le indagini si concentreranno sulla famiglia della ragazza, e lo stesso Galip e Mujigan sembreranno convinti che Emir possa avere ucciso la sorella.

Poco dopo però le indagini prenderanno un’altra direzione. Kemal Soydere farà fatica a ricordare dove si trovasse nella notte in cui Asu è scomparsa, e alcuni flashback ci mostreranno che lui ha realmente incontrato la donna per farle firmare le carte del divorzio.

Kemal sospettato nelle prossime puntate Endless Love

Sarà stato Kemal a uccidere Asu Sezin? Un taglio sulla sua mano – coperto con un cerotto – del quale non saprà spiegare la causa, finirà per dare alla poliziotta l’impressione che possa davvero essere stato lui. In più ci saranno i filmati della videosorveglianza, che mostreranno che l’uomo non avrà mai lasciato la casa, e le testimonianze dei vicini che affermeranno di aver sentito un forte litigio tra lui e la moglie alcuni giorni prima.

Qualcuno starà cercando di incastrare Soydere? Per scoprire l’epilogo di questa avvincente storyline dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news Endless Love.