La serie tv turca Endless Love è giunta alla decima settimana di programmazione. Negli episodi in onda dall’8 al 14 giugno nel daytime di Canale 5 riflettori puntati su Kemal e Nihan, che verranno sorpresi da un fotografo che pubblicherà le immagini della coppia clandestina.

Anticipazioni Endless Love dall’8 al 14 giugno 2024

Hakki convoca una riunione del consigli, per comunicare la notizia del passaggio delle quote della società ad Asu e Kemal. Quest’ultimo prova ad opporsi alla decisione dello zio di Asu, ma inutilmente.

Kemal è convinto che la persona che sta ricattando Emir da tempo sia Tufan, e crede anche che quest’ultimo sia in realtà il fratello segreto di Emir. Zeynep cede alla passione con Emir, e solo per caso i due amanti non vengono scoperti dai rispettivi coniugi, Ozan e Nihan.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Nihan prova a rassicurare Ozan

La moglie di Emir prova a rassicurare suo fratello Ozan, dicendogli che non ha commesso alcun delitto. Nihan cerca di spingere Ozan ad affrontare la verità, che riuscirebbe a riportare un po’ di tranquillità a tutta la famiglia. Lui però è terrorizzato e si rifiuta di seguire il suo consiglio. Dopo aver ricevuto una lettera in cui gli dice di non voler essere trovato, Kemal decide di interrompere la ricerca del ricattatore di Emir.

Endless Love, spoiler al 14 giugno

Leyla scpre che i suoi sospetti erano fondati, L’asta era truccata e per questo motivo dovrà essere ripetuta.

Kemal chiede a Nihan di prendersi una pausa, ma lei fa fatica ad accettare la loro separazione. Durante un incontro, i due vengono fotografati da un giornalista che ha intenzione di rendere pubblica la loro relazione. Dopo pochi giorni i due scoprono che il reporter ha mantenuto la sua promessa, e osservano su una rivista le foto che li ritraggono insieme sulla spiaggia.

Le immagini non sfuggono a Emir, che decide di soggiornare nella stessa camera d’albergo dove la moglie aveva incontrato Kemal. Banu è gelosa delle attenzioni che Tarik sembra riservare a Pelin, ma l’uomo smentisce questo interesse e le confida di essere ancora infuriato per il suo tradimento.

Zeynep finge di essere assalita da forti nausee in presenza di Ozan, e per raffrzare in lui la convinzione che la donna sia in dolce attesa gli mostra un test di gravidanza positivo, non suo.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Sabato 8 giugno è prevista anche una puntata serale, a partire dalle 23:20. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.