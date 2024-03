La serie tv turca Endless Love è giunta alla quarta settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 30 marzo al 5 aprile nel daytime di Canale 5 assisteremo agli escamotage di Emir per incastrare Kemal. L’uomo non esita a servirsi del fratello di Nihan per portare a termine uno dei suoi piani machiavellici. Dopo aver fatto pedinare Leyla, Emir tende una trappola al malcapitato Ozan, scatenando l’ira di Kemal.

Anticipazioni Endless Love dal 30 marzo al 5 aprile

La settimana breve di Endless Love – che vi ricordiamo non andrà in onda lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta – si rivela molto intensa. In primo piano troviamo Kemal Soydere, costretto ad andare a riprendere Zeynep in commissariato. Una volta giunto lì, l’uomo scopre che sua sorella è stata fermata mentre si trovava in auto con Ozan, sorpreso senza documenti e patente. I due sono stati così condotti in commissariato, e Kemal sospetta che dietro tutto questo si celi – ancora una volta – la mente diabolica di Emir.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Leyla pedinata dagli uomini di Emir

Leyla è preoccupata quando scopre che gli uomini di Emir la stanno seguendo. La giovane confessa a Kemal quanto accade, e lui riesce a cogliere in flagrante gli uomini e filmarli. Poco dopo invia il video a Emir, invitandolo a lavorare anziché a spiarlo.

Nel frattempo Nihan è sul punto di stoppare i lavori del murale all’azienda del suo ex, e finisce per avere un acceso scontro verbale con Asu. Come se non bastasse, Nihan si ritrova ad avere un confronto con Kemal riguardo la vicenda che ha coinvolto Zeynep e Ozan, ma l’uomo la reputa una ficcanaso e la caccia dalla sua azienda.

Asu rivela a Fehime l’accaduto, con la speranza di entrare nelle grazie della donna che poco dopo viene informata dell’assunzione di Zeynep presso un’agenzia.

Endless Love, spoiler al 5 aprile

Nihan esorta suo fratello a dimenticarsi di Zeynep. Poco dopo si prepara ad andare all’appuntamento con Kemal, fissato proprio davanti al murale in cui anni indietro lui le confessò di amarla. Lui però non si presenta all’incontro. Una volta giunto sul posto, l’ingegnere accosta la macchina, osserva la ragazza e attende che se ne vada.

Endless Love su Canale 5

Vi ricordiamo che la nuova soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.