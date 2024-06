La serie tv turca Endless Love continua a “macinare” successi. Negli episodi in onda dal 29 giugno al 5 luglio nel daytime di Canale 5 riflettori puntati su Tufan, che deciderà di sfogarsi con la madre Nursen. Le dirà che soffre molto per Asu e che non riesce a lasciarla andare anche se vorrebbe.

Anticipazioni Endless Love dal 29 giugno al 5 luglio 2024

Per Tufan si prospetteranno giorni difficili dopo la dichiarazione d’amore fatta ad Asu. Se da un lato il ragazzo vorrebbe vedere felice la donna che ama, dall’altro il suo desiderio sarà riuscire a tenerla lontana da Kemal.

La ragazza mostrerà di non gradire troppo le attenzioni di Tufan, tanto da chiedere a suo zio Hakki di licenziarlo. L’imprenditore incontrerà Tufan e gli darà un’altra possibilità per dimostrare a lui, ma soprattutto ad Asu, la sua lealtà.

In questo periodo complicato, l’unico conforto per Tufan sarà la presenza di sua madre Nursen. Il ragazzo si presenterà alla sua porta e le confiderà di soffrire molto per la diffidenza di Hakki e Asu, dopo che in tutta la sua vita non avrà mai pensato di agire contro di loro.

“Asu vuole mandarmi via”

Con queste parole Tufan si sfogherà con Nursen, e alla domanda della madre che gli chiederà se avesse fatto qualcosa che l’ha sconvolta, lui le risponderà di essere sempre stato fedele a quella che – fino a quel momento – è stata la sua famiglia.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Nursen si commuove

Dalle lacrime di Tufan trasparirà tutto l’amore che il giovane proverà per Asu, e Nursen non potrà fare a meno di commuoversi davanti ai sentimenti del figlio.

“Ami immensamente Asu, ma ti strappi il cuore per paura che diventi di qualcun altro” dirà la donna a Tufan. Il ragazzo a quel punto si aprirà con la madre: “Voglio che sia felice, ma non accanto a Kemal“.

Endless Love, cos’altro accade?

Emir continuerà il suo gioco ai danni di Kemal, e coinvolgerà la moglie Nihan negli affari dell’azienda. Kozcuoğlu chiederà alla donna di occuparsi di un progetto di beneficenza e lei accetterà questo nuovo incarico con entusiasmo.

Nel frattempo Kemal deciderà di ritirare le sue dimissioni, e si troverà così a dover incontrare Nihan sul lavoro.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. A partire da sabato 29 giugno le avventure di Kemal e Nihan non ci faranno invece più compagnia nel fine settimana. Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.