Si apre la terza settimana di programmazione per la nuova serie tv turca Endless Love. Negli episodi in onda dal 23 al 29 marzo nel daytime di Canale 5 assisteremo al confronto tra Tarik e Kemal, e all’imbarazzo di quest’ultimo quando Nihan si presenterà con la “valigia dei ricordi”. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 23 al 29 marzo

Tarik prova a convincere il padre a rimodernare il negozio, ma Huseyin si rifiuta di ascoltare i suoi consigli. Kemal interviene in favore del fratello, ma poi finisce per discutere con lui, rimproverandolo di averlo lasciato solo a occuparsi della famiglia mentre lui si trovava a Zonguldak.

Nihan apre il “cassetto dei ricordi” e ripensa al suo passato felice con Kemal. Nel frattempo Emir continua a indagare su Kemal e scopre che il suo rivale ha lasciato Istanbul lo stesso anno in cui lui ha sposato Nihan. Questo lo convince ancora di più di essere nel mirino di Kemal, e lo spinge a controllarlo in modo serrato.

Nihan si reca nell’ufficio di Kemal per regalargli la sua valigetta dei ricordi e gli dice di farne ciò che vuole, se davvero l’ha dimenticata. Poco dopo sopraggiunge Emir, e lui giustifica la presenza di Nihan dicendo di averla interpellata per dipingere dei murales in azienda.

Emir comunica a Kemal di aver deciso che il loro progetto potrà essere realizzato secondo il suo “codice etico”, e gli dà carta bianca.

Subito dopo Kemal raggiunge Nihan nel suo studio e le racconta di aver detto a Emir che – durante il loro incontro nel suo ufficio – le ha chiesto di dipingere dei murales in azienda. Le annuncia anche la sua intenzione di stare lontano da lei per un po’, per evitare di complicare ulteriormente la situazione. La loro conversazione viene interrotta quando qualcuno bussa alla porta.

Endless Love, anticipazioni settimana 23-29 marzo: Emir assume Tarik

Tufano – fingendosi un cliente di passaggio – entra nel negozio di barbiere di Huseyin e Tarik e chiede informazioni sulla loro famiglia. Tarik scopre così che in negozio sono stati recapitati i rasoi di nuova generazione da lui tanto desiderati, ma regalati da Kemal.

La crescente tensione tra i due fratelli porta Tarik ad accettare un incarico speciale. Il ragazzo viene infatti assunto da Emir come suo barbiere personale. Più tardi lo stesso Tarik comunica al fratello la sua decisione presa per incrementare gli affari, omettendo però di dirgli il nome del suo cliente.

Nel frattempo Emir progetta di stabilire un contatto anche con Zeynep per poter esercitare maggior potere su Kemal.

Endless Love, spoiler al 29 marzo: un “gioco” pericoloso

Emir torna con la memoria a cinque anni prima, quando – con la complicità di due donne – tese una trappola a Ozan dopo averlo fatto ubriacare. Una di loro propose a Ozan un gioco con una pistola apparentemente scarica. Il giovane sparò, diventando suo malgrado un assassino.

Emir mostra a Onder e Vildan un video con le immagini dell’omicidio, e li obbliga a rivelargli come hanno conosciuto Kemal. Se la coppia non accetterà di dirgli la verità lui informerà la polizia dell’accaduto. I coniugi Sezin cedono, ma poi Vildan decide di chiedere aiuto a Galip, il padre di Emir.

Onder – dopo che Emir ha raccontato di essere stato ricattato da una persona misteriosa in possesso delle immagini dell’omicidio commesso da Ozan – sospetta che il genero non abbia mai cancellato i filmati, per poter continuare a tenere in pugno tutta la famiglia.

Endless Love, cos’altro accade?

Ozan si fa dare il numero di telefono di Zeynep e comincia a flirtare con lei. La giovane risponde al telefono di nascosto mentre è insieme a Salih e accetta di uscire con lui. Subito dopo Salih – molto innamorato della ragazza – le chiede di ufficializzare al più presto la loro relazione.

Asu è delusa dal comportamento di Kemal, che la sta estromettendo sempre di più da affari e vita privata. L’uomo la invita a cena dai suoi genitori per farsi perdonare.

Endless Love su Canale 5

Vi ricordiamo che la nuova soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.