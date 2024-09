La serie tv turca Endless Love (Kara Sevda) continua a regalarci grossi colpi di scena. Cosa accadrà nella settimana dal 14 al 20 settembre? Riflettori puntati su Kemal, che proseguirà nel tentativo di scoprire cosa sia veramente accaduto a Ozan, e su Zeynep, che entrerà in possesso di una mail inviata a Banu sospetta.

Anticipazioni Endless Love dal 14 al 20 settembre 2024

Kemal non sarà disposto ad accettare la versione del suicidio di Ozan, e nei prossimi episodi cercherà di scoprire cosa sia realmente accaduto al cognato. Soydere si reca a un incontro sperando di scoprire la verità sulla morte di Ozan.

All’appuntamento si presentano sia Emir che Nihan. Kozcuoğlu offre una prospettiva diversa sugli eventi che hanno condotto alla morte di Ozan, ma Nihan e Kemal non sono affatto convinti dalla sua versione dei fatti. Soydere decide così di proseguire con le indagini per scoprire chi aveva il compito di portare il cognato fuori dal paese.

Zeynep sospetta di Banu nelle prossime puntate Endless Love

Zeynep viene in possesso di una mail inviata a Banu a seguito di un pagamento a suo favore. Dopo aver svolto alcune indagini, la sorella di Kemal scopre che è stato Emir a effettuare il bonifico.

Chiede così spiegazioni a Banu, che però nega qualsiasi rapporto con Kozcuoğlu. Con il sospetto che cresce, Zeynep persuade Emir a incontrarla. Emir ordina a Tarik di rimanere in silenzio riguardo al suo ruolo nel tentativo di rapimento di Ozan.

Spoiler Endless Love: Leyla chiede aiuto ad Ayhan

Nihan intuisce che Kemal ha delle informazioni riguardanti la morte di suo fratello, ma non riesce a farsi dire nulla. Nel frattempo Leyla inizia a temere che le indagini di Kemal possano metterlo in pericolo, e decide di chiedere aiuto ad Ayhan per fermare il figliastro.

L’ex galeotto accetta, ma la informa che – per potersi guadagnare la fiducia di lui – deve fingere almeno inizialmente di volerlo aiutare nel suo piano. Ayhan approfitta della situazione anche per stare vicino a Leyla e lusingarla con diversi complimenti.

Dove vedere Endless Love, la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. A partire da sabato 7 settembre la serie TV ci terrà compagnia anche nel weekend, con appuntamenti extra large che prenderanno il via alle 14:45. Confermato anche l’appuntamento in prime time del venerdì.

Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.