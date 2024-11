Torna l’appuntamento con la soap turca Endless Love. Dopo aver abbandonato il consueto spazio pomeridiano nel palinsesto di Canale 5, la serie tv si ripresenta in veste serale oggi – giovedì 14 novembre – con tre episodi che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:30 circa. Cosa accadrà nelle puntate di stasera? Scopriamolo insieme.

Endless Love, anticipazioni 14 novembre: Kemal denuncia Zeynep alla polizia

Kemal Soydere contatta le autorità per far arrestare Zeynep, ma nel corso della conversazione capisce che forse sua sorella non sta mentendo: potrebbe non essere stata lei ad uccidere Ozan, anche se ha cercato di soffocarlo!

Intanto le indagini sull’ipotetico omicidio di Ozan vanno avanti, e Hakan si reca a casa di Vildan per farle firmare l’autorizzazione all’autopsia, dopo aver già ottenuto il consenso di Nihan.

Quando viene a sapere dell’inchiesta in corso per dimostrare che Ozan non si è suicidato ma è stato ucciso, Vildan si agita. Nel frattempo Emir torna nell’appartamento e trova solo Asu. Kozcuoğlu scopre così che Zeynep è scomparsa e – quando Asu gli confessa di non sapere dove si trovi – ordina a Tufan di rintracciarla.

Anticipazioni serali Endless Love: Vildan spara a Zeynep

Vildan legge una lettera di Zeynep, nella quale la ragazza spiega ai genitori i motivi che l’hanno spinta alla fuga, e confessa di aver ucciso Ozan.

Accecata dalla rabbia e dal desiderio di vendetta, la madre di Nihan prende una pistola e si dirige verso il molo dal quale sta per partire una barca che porterà via l’ex nuora. Intanto Ayhan riceve una chiamata da un informatore, e scopre che una barca con un solo passeggero sta per salpare. L’uomo non ha dubbi sul fatto che il passeggero sia Zeynep, e avverte Kemal. Soydere riferisce a Nihan dove si trova Zeynep, e insieme si recano lì.

Quando arrivano sul posto vedono Vildan tirare fuori la pistola e puntarla contro Zeynep. La donna vuole così vendicare – una volta per tutte – la morte del figlio. Dopo un attimo di sconcerto Nihan corre verso la madre e cerca di disarmarla, ma nella lotta parte inavvertitamente un colpo che raggiunge Zeynep. La giovane cade a terra priva di sensi e Kemal si precipita a portarla in ospedale. Fortunatamente il colpo non ha raggiunto organi vitali e – dopo un’operazione – la giovane viene dichiarata fuori pericolo. Vildan è sconvolta e decide di andare alla polizia a raccontare quanto accaduto e costituirsi.

Endless Love finale di stasera, 14 novembre

In ospedale Zeynep si risveglia e decide di non denunciare Vildan. La sorella di Kemal da la propria versione di quanto accaduto: si è trattato solo di un incidente. Dopo qualche giorno di detenzione quindi, Vildan viene rilasciata.

Tuttavia le indagini sulla morte di Ozan proseguono, e Zeynep – appena dimessa dall’ospedale – viene condotta in caserma per essere interrogata.