Cosa accadrà in Endless Love (Kara Sevda) nella settimana dall’11 al 17 gennaio? La trama si infittisce in vista del gran finale di sempre della soap turca di Canale 5, e la curiosità è molta. Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler turchi.

Anticipazioni Endless Love: nozze moderne o matrimonio tradizionale?

I preparativi per le nozze tra Nihan e Kemal sono in pieno svolgimento, ma non senza problemi. Le diverse visioni di Fehime e Vildan sulla cerimonia creano qualche tensione, e mentre la prima è legata alle tradizioni popolari, la madre della sposa vorrebbe una cerimonia moderna e ricercata.

Le nozze di Kemal e Nihan rischiano di trasformarsi in un campo di battaglia tra culture diverse, e perfino la scelta della musica si rivela ardua: Fehime insiste su tradizionali zurla e tamburi, mentre Vildan ha già organizzato un quartetto d’archi.

Ad avere la meglio è Fehime che – in quanto madre dello sposo – rivendica il diritto di imporre le sue preferenze su ogni aspetto delle nozze, compresa l’usanza di andare a prendere la sposa la mattina del matrimonio.

Spoiler Endless Love: Emir trama contro Kemal Soydere

Superate le divergenze legate alle due diverse culture, gli sposi si trovano ad affrontare un problema ben più grave. Il più grande nemico di Kemal – Emir Kozcuoğlu – sta infatti tramando nell’ombra per sabotare il matrimonio.

Nonostante i tentativi di Zeynep di farlo desistere, l’uomo è determinato a portare avanti la sua vendetta contro Soydere. Kozcuoğlu incontra Baran e mette a punto un oscuro proposito per mettere fine alla felicità della neo coppia.

Endless Love, trame al 17 gennaio

Mentre Nihan si prepara all’altare ignara del pericolo incombente, Kemal, insieme ad Ayhan e Zehir, mette in atto un piano di sicurezza rigoroso per proteggere la sposa da eventuali attacchi di Emir. L’ombra del suo nemico incombe sul matrimonio – come un ospite invisibile – creando un’atmosfera di trepidante attesa.

Gli scagnozzi di Emir – capitanati da Mehmet – vengono avvistati dagli uomini di Ayhan e portati con la forza in un magazzino, ma il loro capo è ancora libero: cosa avrà in mente? La risposta non tarda ad arrivare, e mentre Ayhan e Zehir sono sollevati per aver sventato l’attacco, Emir porta avanti il suo vero progetto. Kozcuoğlu si prepara a rapire Kemal per portarlo in una camera iperbarica situata all’interno di un ospedale abbandonato. Se dovesse riuscire nel suo intento la depressurizzazione e la mancanza di ossigeno non darebbero scampo a Kemal.

Trame settimanali Endless Love

Mentre Emir porta avanti il suo piano, Nihan è in attesa dello sposo e la sua preoccupazione cresce quando non riesce a mettersi in contatto con lui. Intanto però Ayhan e Zehir si accorgono del sequestro, e grazie a Zeynep riescono a sapere l’indirizzo dell’ospedale abbandonato dove è stato portato Soydere, e i motivi per cui l’uomo è stato condotto là.

Inizia così una corsa contro il tempo per salvare Kemal, che si conclude nel momento in cui Zehir e Zeynep lo trovano. L’uomo è a terra quasi esanime, ma non tarda a riprendersi. I tre sono arrivati appena in tempo, e superata la paura accompagnano Soydere da Nihan: la coppia può finalmente pronunciare il suo “sì”?

Emir è furioso con Zeynep, e la accusa di aver fatto fallire il suo piano. La sorella di Kemal supplica il marito di rinunciare a vendicarsi di suo fratello, ma lui non vuol sentire ragioni. Kozcuoğlu sale in auto e parte a tutta velocità, e Zeynep gli corre dietro. La tensione e la fretta fanno sì che la donna non si accorga di una macchina che sopraggiunge, investendola.

Zeynep disperata nelle prossime puntate Endless Love

Emir si affretta a soccorrere Zeynep e la porta in ospedale, dove i medici fanno il possibile per salvare lei e il bambino. Il loro impegno riesce a scongiurare il peggio per la sorella di Kemal, ma l’equipe non può fare nulla per salvare il bambino. Quando Zeynep si sveglia scopre che il piccolo non ce l’ha fatta e incolpa Emir della sua morte.

Tutto questo non fa altro che aumentare la sete di vendetta di Kozcuoğlu, che nella sua follia ritiene Soydere responsabile anche di questo dolore.

Kemal e Nihan sposi, profumo di fiori d’arancio in Endless Love

Nel frattempo Kemal e Nihan si sposano sulla spiaggia, e gli uomini di Ayhan sono sul punto di catturare Baran, dopo aver sventato l’attacco. Lui riesce a fuggire e viene contattato da Emir.

Intanto Kemal e Nihan lasciano i festeggiamenti e decidono di tornare a casa, anche perché sentono la mancanza di Deniz. Arrivati qui subiscono l’assalto di alcuni uomini agli ordini di Mehmet. Solo grazie all’intervento della squadra di sorveglianza inviata da Ayhan e Zehir è possibile evitare la tragedia.

Cos’altro accadrà nella soap turca Mediaset?

Mehmet viene catturato e interrogato, e finisce per confessare di aver agito al soldo di Emir. A quel punto il commissario Hakan ottiene un mandato d’arresto per Kozcuoğlu e – certo di trovarlo in casa – si reca da lui per arrestarlo. Il commissario è convinto di poter finalmente porre fine alle follie di Emir, ma quando arriva lì ha una brutta sorpresa: l’uomo è sparito.