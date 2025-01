Dopo una lunga pausa natalizia, martedì 7 gennaio Endless Love (Kara Sevda) tornerà a tenerci compagnia nel consueto appuntamento in daytime e in quello del giovedì sera su Canale 5. I nuovi episodi che vedremo in questo inizio 2025 si preannunciano particolarmente ricchi di colpi di scena. Kemal e Nihan potranno festeggiare il divorzio ufficiale tra la protagonista ed Emir, ma quest’ultimo continuerà a tramare alle spalle di Soydere.

Anticipazioni settimanali Endless Love, trame fino all’11 gennaio

Kemal e Nihan si troveranno in tribunale, in attesa dell’udienza di divorzio tra la donna ed Emir. Il ritardo di Kozcuoğlu desterà qualche preoccupazione nella protagonista e in Soydere, ma alla fine tutto si risolverà per il meglio e la coppia potrà gioire quando il divorzio sarà dichiarato ufficiale. Tuttavia Emir continuerà a tramare alle spalle di Kemal per ottenere la sua vendetta.

Nihan vorrebbe festeggiare la ritrovata libertà con una serata speciale, ma scoprirà che Kemal avrà altri programmi. Soydere sarà costretto ad allontanarsi per degli impegni urgenti, e Nihan riceverà dei messaggi minatori che la obbligheranno a recarsi in un posto segreto, dove troverà ad attenderla una grande sorpresa.

Zeynep confusa nelle prossime puntate Endless Love

Emir si mostrerà particolarmente premuroso con Zeynep, tanto da offrirsi di accompagnarla a una visita di controllo. La donna finirà per convincersi che Kozcuoğlu sia davvero cambiato, tanto che – in occasione di una visita al fratello Tarik in carcere – non esiterà a confidargli che la nascita del piccolo Poyraz potrebbe mettere definitivamente fine alla guerra tra Emir e Kemal. Lo stesso Kozcuoğlu la rassicurerà, dicendole che non intende fare del male a suo fratello, e Zeynep spererà che anche Tarik possa dare la benedizione alla sua relazione con Emir.

Endless Love, spoiler all’11 gennaio: fiori d’arancio per Kemal e Nihan?

La sorpresa organizzata per Nihan lascerà la protagonista senza parole. Quando si recherà nel luogo segreto infatti, Sezin troverà ad attenderla Kemal che, al colmo dell’emozione, le chiederà di diventare sua moglie.

I genitori della piccola Deniz inizieranno così ad organizzare il loro matrimonio e vorranno sposarsi al più presto.

Endless Love, trame settimana dal 7 all’11 gennaio: Asu vuole uccidere Nihan

Nihan, Vildan e Deniz vivranno a casa di Leyla e Ayhan, protette e al sicuro da Emir. Il giorno del fidanzamento tra Nihan e Kemal vedrà la coppia raggiante, ma Emir si preparerà a rovinare la festa.

Zeynep nel frattempo si convincerà di poter finalmente coronare il suo sogno d’amore con Kozcuoğlu, ma potrà davvero fidarsi di lui? Mentre Kemal si rassegnerà, convinto di non poter più salvare la sorella, Emir si preparerà a fare la sua mossa. Dopo aver aiutato Asu a scappare dall’ospedale psichiatrico, la coinvolgerà nel suo piano per uccidere Leyla. Alacahan però avrà altri progetti e – dopo essere entrata nella camera di Nihan – le punterà contro un’arma. La donna sarà fermata proprio da Leyla, che la ferirà. Asu verrà ricondotta nella clinica psichiatrica, mentre per Leyla scatteranno le manette. Dal carcere la donna scriverà a Kemal, chiedendogli di non rimandare le nozze per la sua assenza.

Kemal e Nihan proseguiranno così i preparativi del matrimonio, non senza qualche contrattempo. Le culture diverse delle famiglie dei futuri sposi infatti emergeranno. Da un lato ci sarà quella popolare e legata alle tradizioni di Fehime, mentre dall’altro emergerà quella più moderna e ricercata di Vildan.