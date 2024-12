Cosa vedremo nei prossimi episodi Endless Love (Kara Sevda) in onda dal 7 al 13 dicembre? Riflettori puntati su due eventi che sembravano avviarsi verso il lieto fine, ma che dovranno fare i conti con l’imprevisto. Da un lato Zeynep e Hakan e dall’altro Kemal e Nihan, saranno protagonisti di vicende che ci terranno con il fiato sospeso. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Endless Love, trame fino al 13 dicembre

Zeynep e Hakan saranno sul punto di pronunciare il loro “sì” quando il commissario sarà costretto a fare marcia indietro. Gli uomini di Emir riusciranno infatti a sequestrare suo fratello Şafak, giunto in città dall’Inghilterra proprio per partecipare alla cerimonia.

Il commissario sarà costretto a scegliere tra Zeynep e il fratello, e non se la sentirà di mettere in pericolo la vita del consanguineo. Per questo motivo – quando il celebrante gli rivolgerà la domanda di rito – lui stupirà tutti rifiutando di prendere Zeynep in sposa.

Kemal il pericolo nelle prossime puntate Endless Love

Emir sarà sempre più geloso della felicità dell’ex con Soydere e deciderà di distruggere il loro nido d’amore, dandogli fuoco. Quando scoppierà l’incendio nella casa appena acquistata da Nihan e Kemal, Soydere resterà imprigionato all’interno e rischierà di morire tra le fiamme. Nihan vorrebbe introdursi all’interno per salvare l’amato ed Emir – arrivato sul posto – cercherà di dissuaderla. Ma l’amore avrà la meglio e Sezin rifiuterà di ascoltare l’ex ed entrerà nella casa in fiamme.

Non sarà però lei a salvare Kemal, ma Hakan che – dopo aver suscitato stupore all’altare con Zeynep – giungerà sul posto e riuscirà a portare Kemal in salvo. Soydere semisvenuto verrà subito soccorso, mentre Hakan non riuscirà più a contenere la sua rabbia verso Emir per i recenti eventi e gli punterà una pistola contro. Ma non riuscirà a vendicarsi perché – proprio mentre starà per sparare a Kozcuoğlu – Mehmet lo colpirà alla mano, facendo andare il colpo a vuoto.

Endless Love, l’attentato a Leyla

Leyla vorrà fare chiarezza sulla malattia che avrà colpito i bambini del villaggio, e nel corso delle sue indagini riuscirà a impossessarsi dei dati forniti da una una ricerca condotta tre anni prima, che proveranno il coinvolgimento di Galip. Quest’ultimo dapprima cercherà di dissuaderla e convincerla a non portare avanti le sue ricerche, ma quando poi vedrà che le minacce non sortiranno alcun effetto deciderà di ricorrere alle maniere forti. Leyla sarà vittima di un attentato e verrà ricoverata in condizioni gravissime.

La notizia arriverà proprio mentre tutti si troveranno fuori dalla casa in fiamme, e il dolore di Ayhan lo spingerà a desiderare di farsi giustizia da solo. Per evitare guai all’amico, Kemal e Zehir decideranno di indagare per scoprire chi si nasconda dietro l’attentato a Leyla.

Endless Love, trame settimana dal 7 al 13 dicembre

Il sospetto che la famiglia Kozcuoğlu sia coinvolta nell’attentato a Leyla si farà strada nella mente di Kemal e Nihan. I due si recheranno a casa di Mujigan e scopriranno che trent’anni prima la Kozcuoğlu Holding si era salvata solo grazie alla vendita di una tenuta. Decideranno così di recarsi sul posto, e qui troveranno un terreno arido, come quello che c’è al campo del villaggio. Sempre più sospettosi incaricheranno Niyazi di analizzare un campione di terra.

Intanto Asu sarà sempre più consapevole che le indagini di Nihan e Kemal potrebbero portare alla luce una verità scomoda, e convincerà il consiglio di amministrazione a mandare Galip in Cile al posto suo. L’allontanamento del padre sembrerà ad Asu la miglior soluzione. In questo modo l’uomo resterebbe per un po’ di tempo lontano dai riflettori.

Nel frattempo Mercan cercherà le prove per incastrare chi ha appiccato l’incendio e terrà Emir in custodia. intanto Kemal e Nihan si godranno insieme la piccola Deniz, e sogneranno il loro futuro insieme.