Con le puntate serali di ieri – martedì 4 febbraio – si è conclusa la seconda stagione di Endless Love. La storia d’amore tra Kemal Soydere e Nihan Sezin, che ci ha tenuto compagnia in questi ultimi mesi, si è conclusa ieri con un finale ricco di colpi di scena, e sono moltissimi i fans della soap opera turca che si chiedono se ci sarà una terza stagione.

Endless Love 2, il finale

Com’è finito Endless Love? Nihan è sopravvissuta alla follia omicida di Emir Kozcuoğlu e non dovrà più temere per la sua vita e per quella della figlia Deniz, visto che l’uomo è stato “trascinato” da Kemal nella trappola che lui stesso aveva escogitato. La “libertà” di Nihan ha avuto però un prezzo altissimo, visto che Soydere non ha esitato a sacrificare la sua vita pur di liberarla dal perfido Emir.

Dopo il finale esplosivo che ha coinvolto Emir e Kemal, abbiamo assistito a un breve “assaggio” di quello che sarà il futuro. Nihan ha visto Kemal morire, e per giorni è stata sul punto di togliersi la vita, distrutta dal dolore. Solo quando ha visto Deniz in braccio a Leyla ha capito che il sacrificio di Kemal non deve essere stato vano. Nihan Sezin trova la forza di lottare proprio nella sua bambina, nel frutto dell’amore tra lei e Soydere.

Sebbene il finale tragico abbia lasciato i fans della dizi turca senza parole, una attenta riflessione ci porta a capire che l’amore tra i due è eterno, e riesce a sopravvivere anche alla morte. Emir invece – dopo aver passato la vita a usare il suo potere per manipolare le persone e il loro destino – finisce per rovinarsi con le sue stesse mani. Non gli è concesso assaporare la sua vendetta, visto che morirà insieme al suo eterno rivale.

Ci sarà la terza stagione di Endless Love?

Dopo il finale che ha lasciato un po’ di amaro in bocca a tanti fans, in molti si chiedono se si farà una terza stagione. La risposta purtroppo è negativa: Endless Love 3 non ci sarà.

D’altronde con il colpo di scena del finale si sono concluse le principali linee narrative. La riconciliazione tra Nihan e Kemal prima, il sacrificio fatto da quest’ultimo e la conseguente morte di Emir, chiudono il cerchio, lasciando nello spettatore un velo di malinconia. Anche la domanda “a cosa è servita l’estenuante lotta di Soydere e Nihan per vivere la loro relazione?” ha trovato una risposta nella morte di Emir, che di fatto ha reso Sezin una donna libera, e ha dimostrato che l’amore è qualcosa che va oltre la morte.

Questa bellissima soap turca ci ha lasciato molti spunti per riflettere. Oggi si riparte, e ad attenderci troveremo un’altra dizi turca che promette di regalarci ancora una volta molte emozioni. Sarà infatti Tradimento (Aldatmak) a prendere il posto di Endless Love nel palinsesto Mediaset. Le vicende della giudice Güzide (interpretata dalla bravissima Vahide Perçin, l’indimenticata Hunkar Yaman di Terra Amara) sono già pronte a conquistare i fans “orfani” di Endless Love.