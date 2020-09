Emmy Awards 2020 vincitori: è il trionfo di “Succession” e “Ozark“. Le serie dominano la 72esima edizione del Premio Oscar della Tv americana, la prima ai tempi della pandemia da Coronavirus. Ecco tutti i premiati.

Emmy Awards 2020: trionfano “Succession” e “Ozark”

La 72esima edizione degli Emmy 2020 hanno consacrato la serie “Succession“, vincitrice dei premi più importanti della manifestazione dedicata al meglio della televisione americana. Da “miglior serie dell’anno”, miglior attore, miglior regia e miglior sceneggiatura: “Succession” domina gli Emmy. Grande successo anche per “Ozark“, la serie televisiva statunitense disponibile on demand su Netflix, mentre “Watchmen” vince nella categoria “miglior miniserie”.

Uno dei momenti più seguiti degli Emmy 2020 è stata la passerella di Jennifer Aniston favorita alla vittoria nella categoria miglior attrice per “The Morning Show”, ma alla fine battuta da Zendaya che ha avuto la meglio con “Euphoria”. Non solo, l’attrice fasciata in un bellissima in abito nero si è ri-incontrata virtualmente con Courteney Cox e Lisa Kudrow, le ex colleghe della serie cult “Friends“.

Emmy 2020: tutti i vincitori

Ecco la lista di tutti i vincitori degli Emmy Awards 2020:

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior serie comica

Schitt’s Creek

Miglior miniserie

Watchmen

Miglior attrice in una serie drammatica

Zendaya (Euphoria)

Miglior attore in una serie drammatica

Jeremy Strong (Succession)

Miglior attrice in una serie comica

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Miglior attore in una serie comica

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Miglior attrice in una miniserie

Regina King (Watchmen)

Miglior attore in una miniserie

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Julia Garner (Ozark)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Billy Crudup (The Morning Show)

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie

Uzo Aduba (Mrs. America)

Miglior attore non protagonista in una miniserie

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Emmy Awards dove vederli

Ricordiamo che la replica della cerimonia degli Emmy Awards 2020 sarà trasmessa su Rai4 lunedì 21 settembre, in seconda serata.