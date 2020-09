Tutto pronto per la cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2020, il riconoscimento che premia la programmazione televisiva della prima serata degli Stati Uniti andata in onda dal 1 ° giugno 2019 al 31 maggio 2020. A scegliere i vincitori è la prestigiosa Academy of Television Arts & Sciences.

Emmy Awards 2020, le date

La cerimonia degli Emmy Awards 2020 arriva in chiaro anche in Italia. La premiazione sarà trasmessa in diretta nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 su Rai4 , canale 21 del digitale terrestre.

L’appuntamento live con la maratona di consegna degli Emmy è dalle 01.45, ora italiana, commentata in diretta da Andrea Fornasiero e della conduttrice radiofonica e televisiva Carolina Di Domenico. Non solo, ospite della lunga diretta italiana il fumettista Zerocalcare, che parlerà di serialità televisiva, contaminazione multimediale e i nuovi orizzonti del pop.

L’edizione 2020 degli Emmy Awards non sarà trasmesso dal Microsoft Theatre di Los Angeles per via dell’emergenza mondiale da Coronavirus. I candidati al premio saranno in collegamento streaming con il conduttore Jimmy Kimmel per la prima volta nella storia del prestigioso riconoscimento americano e internazionale dedicato alla produzione seriale televisiva. Chi vincerà quest’anno?

Lo scorso anno a trionfare è stato Il Trono di Spade, la serie fantasy da record che ha vinto in totale ben 59 Emmy. Quest’anno a guidare la classifica delle nomination è Watchmen con 11 candidature, a seguire Succession con 10 nomination e Ozark con nove nomination.

La replica della cerimonia sarà trasmessa su Rai4 lunedì 21 settembre, in seconda serata.

Emmy Awards Nomination: vincitori annunciati?

Ecco tutte le nomination degli Emmy Awards 2020: chi vincerà?

Miglior serie drammatica

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Miglior serie comica

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

What We Do in the Shadows

Miglior miniserie

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Miglior attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Sandra Oh (Killing Eve)

Zendaya (Euphoria)

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carell (The Morning Show)

Brian Cox (Succession)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Miglior attrice in una serie comica

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Linda Cardellini (Dead to Me)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Miglior attore in una serie comica

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Ramy Youssef (Ramy)

Miglior attrice in una miniserie

Cate Blanchett (Mrs. America)

Shira Haas (Unorthodox)

Regina King (Watchmen)

Octavia Spencer (Self Made)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

Miglior attore in una miniserie

Jeremy Irons (Watchmen)

Hugh Jackman (Bad Education)

Paul Mescal (Normal People)

Jeremy Pope (Hollywood)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Laura Dern (Big Little Lies)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Fiona Shaw (Killing Eve)

Julia Garner (Ozark)

Sarah Snook (Succession)

Thandie Newton (Westworld)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Nicholas Braun (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Matthew Macfadyen (Succession)

Jeffrey Wright (Westworld)

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Betty Gilpin (Glow)

D’Arcy Carden (The Good Place)

Yvonne Orji (Insecure)

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

William Jackson Harper (The Good Place)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Sterling K. Brown (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Mahershala Ali (Ramy)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie

Holland Taylor (Hollywood)

Uzo Aduba (Mrs. America)

Margo Martindale (Mrs. America)

Tracey Ullman (Mrs. America)

Toni Collette (Unbelievable)

Jean Smart (Watchmen)