Un compleanno speciale per Emma Muscat che oggi, 27 novembre, festeggia 27 anni regalando ai suoi fan un nuovo singolo, “Romanticamente”. La cantautrice maltese, che il pubblico italiano ha imparato a conoscere grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, torna con un brano che racconta il lato meno romantico dell’amore: quello di chi continua a investire in una relazione pur essendo consapevole che i sentimenti dell’altra persona sono cambiati.

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato in esclusiva Emma Muscat. La cantante ci ha raccontato come è cambiata dopo essere diventata mamma, anticipandoci qualcosa sul nuovo progetto discografico. Nel corso della chiacchierata ci ha anche svelato un retroscena legato a Sanremo Giovani: proprio “Romanticamente” era il brano con cui aveva tentato di accedere alla kermesse musicale. Il sogno di salire sul palco dell’Ariston, però, non è affatto tramontato.

Emma Muscat, intervista esclusiva: il nuovo singolo “Romanticamente”

Non è casuale la scelta di Emma Muscat di pubblicare il nuovo singolo nel giorno del suo ventisettesimo compleanno. Una ricorrenza che la cantante aspettava sin da bambina e che ha voluto condividere con le persone che in questi anni hanno continuato a seguirla.

«È un giorno molto speciale per me. Ho sempre sognato questo giorno da quando ero piccola, il mio ventisettesimo compleanno, il mio compleanno fortunato. Sentivo di dover fare questo regalo ai miei fan, facendo uscire una canzone così importante per me proprio in questo giorno. Sono molto grata a tutti i miei fan e questo è il mio ringraziamento per loro».

Dietro il titolo “Romanticamente” si cela una storia in cui molte donne potrebbero riconoscersi. Emma ha scelto di raccontare la difficoltà di mettere fine a una relazione quando, nonostante l’amore non sia più ricambiato come un tempo, si continua a sperare che le cose possano cambiare.

«Il titolo è quasi un paradosso perché la canzone parla della cosa meno romantica che ci sia. Quando in una relazione l’amore non è più ricambiato, la donna lo sa, però continua a tenere in piedi questa relazione, a dare tutta se stessa, a sacrificare tutto, nonostante sappia che le cose non sono più come prima. A volte è più facile rimanere in una relazione perché hai paura di perdere la persona che ami, invece di trovare il coraggio di andare via. Entrambe le strade fanno male».

La confessione sull’amore: “Anche io ho vissuto una relazione così”

Quanto c’è di autobiografico nel nuovo singolo? Emma Muscat ci ha confidato di aver vissuto in passato una situazione simile a quella descritta nel brano, precisando però che a ispirare questa canzone sono state soprattutto le esperienze sentimentali di alcune sue amiche.

«Non è una canzone autobiografica di questo momento, però anche io ho vissuto una relazione così, verso la fine della relazione. In questo caso la canzone è ispirata da altre persone, da amiche che mi raccontano le loro storie. Mi piace scrivere di sentimenti universali in cui, magari, in questo caso, le donne si possono riconoscere».

La cantautrice ha definito “Romanticamente” una canzone scritta da una donna per le donne. Le abbiamo quindi chiesto quale consiglio si sentirebbe di dare a chi sta vivendo una situazione analoga.

«Sicuramente non siete sole, ci sono altre persone che vivono le stesse emozioni. Io consiglio di usare magari più la testa che il cuore in una situazione del genere, perché il cuore ti dice che l’amore basta. Però a volte l’amore che tu provi per una persona non basta. Tu devi essere sempre rispettata e amata. Non basta amare una persona per rimanere in una relazione».

Emma Muscat dopo la maternità: le anticipazioni sul nuovo album

Il 2026 ha segnato il ritorno alla musica di Emma Muscat dopo una pausa durante la quale la cantante si è dedicata alla maternità e ai primi mesi di vita di sua figlia. Diventare mamma ha rappresentato un cambiamento importante anche dal punto di vista professionale. Oggi Emma ha le idee più chiare sulla direzione che vuole dare alla sua carriera e si sente maggiormente a proprio agio nella sua veste di artista.

«Dopo la maternità sono cambiata tanto. Sono cresciuta, sono molto più consapevole di quello che voglio fare per la mia musica. Adesso abbiamo scelto un suono retro-pop per questo nuovo album. Infatti, questo sarà il secondo singolo dell’album che dovrebbe essere in uscita nel prossimo futuro».

Nessuna data di pubblicazione è stata ancora anticipata, ma la cantante ha confermato di essere al lavoro su un progetto discografico che rispecchia maggiormente la sua attuale identità musicale.

«Sono molto più contenta, molto più a mio agio, più che mai. Sono estremamente grata a tutti i miei fan che mi hanno sempre seguito e supportato in questi anni».

Da Amici all’Eurovision: il ricordo delle esperienze più importanti della sua carriera

Sono passati diversi anni da quando Emma Muscat ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, conquistando il pubblico italiano con la sua voce e il suo talento al pianoforte. Da allora la cantante ha avuto modo di collaborare con importanti artisti italiani e internazionali, arrivando nel 2022 a rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest.

Tra le tante esperienze vissute fino a oggi, proprio quella sul palco dell’Eurovision occupa un posto speciale nei suoi ricordi.

«Sicuramente mi sono sentita molto fiera di aver rappresentato Malta all’Eurovision, ma anche di essere stata la prima maltese a partecipare ad Amici. Salire sul palco dell’Eurovision è stato veramente un onore, qualcosa che ho sognato per tanti anni».

Emma Muscat, il retroscena su Sanremo Giovani: “Ci riproverò, magari tra i Big”

Tra i sogni ancora da realizzare c’è quello di partecipare al Festival di Sanremo. Nel corso della nostra intervista, Emma Muscat ci ha rivelato di aver presentato proprio “Romanticamente” alle selezioni di Sanremo Giovani di quest’anno, senza però riuscire a proseguire il percorso.

«Partecipare a Sanremo è sempre stato un mio sogno nel cassetto che vorrei realizzare un giorno. Proprio questa canzone, “Romanticamente”, è stata la canzone che ho portato a Sanremo Giovani quest’anno. Purtroppo non è riuscita ad andare avanti».

La mancata selezione non ha scoraggiato la cantautrice maltese, che non esclude di riprovarci in futuro, questa volta puntando direttamente alla categoria dei Big.

«Sicuramente ci riproverò, magari per Sanremo Big in futuro, perché è sempre stato un mio sogno salire sul palco dell’Ariston. Io non ci rinuncio, sono molto determinata. È un mio sogno molto grande da tanti anni, da quando sono piccola in realtà».

Infine, a poche settimane dalla conclusione del 2026, abbiamo chiesto a Emma Muscat quale augurio si faccia per il nuovo anno. Un desiderio semplice, che mette insieme la felicità personale e la voglia di tornare a condividere la propria musica con il pubblico: «Mi auguro di essere sempre felice, serena, di continuare a fare bella musica e di far uscire tanta, tanta musica».