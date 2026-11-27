La fine di una relazione, i ricordi, gli oggetti che rimangono e la difficoltà di ritrovare se stessi dopo aver condiviso una parte della propria vita con un’altra persona. Sono alcuni dei temi che attraversano Lasciarsi, il nuovo EP di Joe Elle, un progetto discografico nato da un’esperienza personale e dalla voglia di mettersi in gioco anche attraverso nuove sonorità.

Cinque tracce in cui la cantautrice mette a nudo le proprie fragilità, senza rinunciare alle imperfezioni. Un lavoro che l’ha portata fino a Londra, lontano dalla sua comfort zone, e che segna una tappa importante del suo percorso artistico.

Noi di SuperGuidaTV abbiamo incontrato Joe Elle in occasione della presentazione del suo nuovo EP. Con lei abbiamo parlato della fine di un amore, delle pressioni del mondo discografico, dell’intelligenza artificiale applicata alla musica e della possibilità di partecipare in futuro a Sanremo Giovani.

Joe Elle, intervista esclusiva a SuperGuidaTV

Il tuo nuovo EP si intitola “Lasciarsi”. Come è nato questo progetto e perché hai scelto proprio questo titolo?

È un EP che ho iniziato a scrivere all’inizio dello scorso anno. È un sentimento ancora molto recente, ma allo stesso tempo molto ampio, perché lascia spazio all’immaginazione. Lasciarsi può significare tantissime cose. Io, in questo caso, sono stata lasciata, però ci si può lasciare insieme, lasciarsi andare, lasciarsi volere. Ci sono tante sfaccettature.

Sono andata a Londra anche per allontanarmi dalla mia comfort zone. Ho sempre scritto musica molto vicina al cantautorato e all’indie pop, ma, spinta da questa follia di voler andare via e provare nuove esperienze, ho incontrato un produttore che ha cambiato tantissimo il sound di alcuni brani. Non mi aspettavo che potessero prendere quella forma, anche se poi è come se quella forma fosse già dentro di loro.

Quanto coraggio ci vuole per rendere pubblico qualcosa che fino a quel momento è rimasto privato?

Sono abbastanza gelosa del momento più intimo della creazione, quando sono da sola e compongo in maniera molto viscerale. Quello è impagabile. Credo che sia il momento in cui nasce quella scintilla che poi forse si può ritrovare nel contatto con il pubblico, durante un live. Sicuramente è difficile lasciarsi andare e decidere di rendere pubblica una propria creazione. Come tutti, anch’io ho le mie insicurezze e mi chiedo se quello che faccio incontrerà il gusto delle persone. In questo caso, però, posso dire che è il mio primo lavoro di cui sono proprio contenta, a prescindere da come andrà. Mi sto ascoltando, cosa che non ho mai fatto prima. Ascolto il mio EP persino in macchina, quindi è positivo.

Spesso si racconta la fine di una relazione attraverso il dolore, mentre tu hai scelto di soffermarti anche sugli aspetti più concreti, come i traslochi, gli oggetti e le abitudini. Qual è l’aspetto di una separazione di cui, secondo te, si parla ancora troppo poco?

Sicuramente quello della perdita, che non riguarda soltanto l’altra persona, ma anche la perdita di se stessi all’interno di quella relazione, di ciò che si è stati in quella determinata fascia temporale. A volte rimangono soltanto le foto di certe cose, quando con l’altra persona non puoi più avere a che fare e non puoi più tornare indietro. Credo sia importante ricordarsi chi si è stati in quel momento. Curandosi dalle ferite, non è detto che una parte di ciò che siamo stati non possa ricongiungersi con il nostro presente. Non bisogna per forza chiudere e smettere di pensarci. Ricordare può essere anche terapeutico.

C’è un brano dell’EP che ti ha messo particolarmente a dura prova?

In realtà sono nati tutti in maniera molto spontanea, non c’è stata tanta forzatura. Probabilmente mi ha messo più a dura prova un brano che avevo scritto qualche anno prima. Riascoltando le demo, mi sono resa conto che poteva inserirsi nel fil rouge dell’EP perché i temi erano gli stessi. Tendenzialmente parlo spesso di cose abbastanza tristi, quindi c’era sempre della tristezza di fondo. È stato più difficile perché era un brano temporalmente lontano da quello che provavo in quel momento e ho dovuto riadattarlo.

Tra le tracce troviamo “Vorrei bruciare questo cielo blu”. Che significato ha per te questa frase?

In realtà è un interludio che divide la prima parte dell’EP dalle ultime due canzoni. È una nota vocale del mio iPhone, nata di getto in un giorno particolare. Non è una vera e propria canzone, c’è soltanto una frase. Mi è piaciuto conservarla esattamente com’era quel giorno. Non l’ho registrata nuovamente: è stonata, la chitarra non è accordata e si sentono anche i rumori di fondo. Penso, però, che possa rappresentare molto bene il concept di questo EP, che è molto reale e fedele a quella che è stata la realtà.

Parlando di musica in generale, che cosa ti spaventa maggiormente del mestiere che hai scelto?

È un mestiere molto particolare. Mi spaventa sicuramente la pressione che si può creare all’interno del meccanismo della discografia, perché gli impegni non sono soltanto legati alla musica e devi stare sul pezzo per tantissimi altri aspetti. Ho scelto di continuare a vivere nella mia provincia e di venire a Milano quando ci sono situazioni più pressanti, piene di cose da fare, mantenendo però un certo distacco. Non sono proprio milanese dentro, nell’animo sono molto più di provincia. A Milano ci vengo, sono contenta, ma poi me ne torno nella mia pace mentale.

Che rapporto hai con le aspettative, sia quelle che hai nei tuoi confronti sia quelle che gli altri ripongono in te?

Inizialmente vivevo tanto di confronti, soprattutto a livello social. Mi chiedevo cosa potessi fare di più, come mai non fossi arrivata anch’io in un determinato posto. Oggi si è abbassata molto questa sticella dell’esterno e sono molto più concentrata sul mio progetto, sulla mia musica, che è unica come lo è quella di tutti. Sono più slegata da questi meccanismi che non fanno altro che influenzarti negativamente. Se oggi ascolto il mio EP è perché realmente ci credo e mi piace, a prescindere da tutto.

Che cosa vorresti che arrivasse di te a chi ascolterà questo EP?

Sicuramente questo mio lato un po’, non dico tragicomico, ma quasi. Sono una persona molto introspettiva e, allo stesso tempo, molto espansiva. Nella mia tristezza e nella mia sofferenza mi piace portare anche le altre persone, per rendersi conto che poi c’è una via d’uscita. Se quella via d’uscita si tramuta in arte, in ascolto e in condivisione, è molto bello. Spero che si possano percepire entrambi questi lati di me: quello più introspettivo e quello che ha voglia di condividere e di esibirsi.

Si parla sempre più spesso di intelligenza artificiale anche nel mondo della musica. È qualcosa che ti spaventa? Ti è mai capitato di utilizzarla?

Non la uso. Ho provato, ma soltanto per capire che cosa fosse effettivamente, inserendo un prompt e chiedendo di creare una canzone con determinate parole. Credo realmente che in quel meccanismo manchi la sofferenza vera, tutto il tempo che è trascorso prima di scrivere una canzone, il vissuto. Non sono contraria, nel senso che non penso che chi la utilizzi non sia un artista o un musicista. Ci sono diverse visioni. Per rimanere coerente con la mia persona e con il mio progetto, senza neanche impormelo, parto aggrappandomi a una chitarra e facendo uscire le prime cose che mi vengono. È molto improbabile che io mi fermi a riflettere su cosa vorrei che fosse quella canzone chiedendolo a qualcun altro.

Un’ultima curiosità riguarda il Festival di Sanremo. Che rapporto hai con la kermesse e ti piacerebbe parteciparvi in futuro?

È un programma che mi è sempre piaciuto e che ho sempre seguito. Un Sanremo Giovani non sarebbe assolutamente male. Chissà, vediamo. Mi piacerebbe, questo di sicuro.