Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 27 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata a centro studio Barbara e Giovanni.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Marina. La dama ha deciso di chiudere le conoscenze con tutti i cavalieri arrivati in studio per lei. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 27 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++