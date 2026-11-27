Doc – Nelle tue mani 4 saluta il pubblico con oltre 4,3 milioni di spettatori. Il finale della quarta stagione, trasmesso giovedì 26 novembre 2026 su Rai 1, ha conquistato 4.354.000 spettatori con il 26,2% di share, confermando ancora una volta la forza della fiction con Luca Argentero.
Un risultato importante soprattutto se confrontato con la partenza di questa stessa stagione: Doc 4 aveva debuttato il 1° ottobre con 3.979.000 spettatori e il 26,4% di share. In quasi due mesi il pubblico medio è quindi cresciuto di 375 mila spettatori, mentre lo share è rimasto sostanzialmente sugli stessi livelli.
Doc 4, dal debutto al finale: crescono gli spettatori
Il confronto tra prima e ultima puntata restituisce una stagione molto stabile:
|Doc 4
|Spettatori
|Share
|Debutto
|3.979.000
|26,4%
|Finale
|4.354.000
|26,2%
|Differenza
|+375.000
|-0,2 punti
Il dato percentuale è praticamente identico, ma il finale porta davanti a Rai 1 quasi 400 mila spettatori in più rispetto all’esordio.
Un segnale significativo per una serie arrivata ormai alla quarta stagione e che non può più contare sull’effetto novità delle origini.
I finali di Doc – Nelle tue mani a confronto
È soprattutto il confronto con le precedenti stagioni a raccontare l’evoluzione del fenomeno Doc.
|Stagione
|Spettatori
|Share
|2026
|4.354.000
|26,2%
|2024
|5.570.000
|29,6%
|2022
|6.526.000
|30,6%
|2020
|8.510.000
|30,8%
La prima stagione chiuse nel novembre 2020 con 8,510 milioni e il 30,8%, mentre il secondo capitolo terminò nel 2022 con 6,526 milioni e il 30,6%. Nel marzo 2024, il finale di Doc 3 fu invece seguito da 5,570 milioni di spettatori con il 29,6%.
Doc 4 perde spettatori rispetto al 2024, ma resta sopra il 26%
Il confronto più immediato è naturalmente quello con la terza stagione.
- Doc 3: 5.570.000 – 29,6%
- Doc 4: 4.354.000 – 26,2%
La differenza è di circa 1 milione 216 mila spettatori e 3,4 punti percentuali di share.
È quindi evidente che il finale 2026 non raggiunge i livelli della precedente stagione. Ma fermarsi esclusivamente al confronto numerico rischia di raccontare solo una parte della storia.
Negli ultimi anni la platea della televisione lineare si è progressivamente ridotta e frammentata. Nonostante questo, alla quarta stagione Doc continua a intercettare più di un quarto del pubblico televisivo presente durante la messa in onda.
E soprattutto continua a superare abbondantemente quota 4 milioni, una soglia diventata sempre più difficile da raggiungere per una fiction generalista.
Dal 2020 al 2026: cambia la TV, ma Doc resta fortissimo
Il confronto con la prima stagione è ancora più emblematico.
Nel 2020 il finale raggiunse addirittura 8,510 milioni di spettatori e il 30,8% di share, stabilendo il record stagionale della serie.
Sei anni dopo gli spettatori sono praticamente dimezzati:
- 2020: 8.510.000 – 30,8%
- 2026: 4.354.000 – 26,2%
Ma lo share perde “soltanto” 4,6 punti percentuali.
È proprio questo dato a mostrare quanto sia cambiato il consumo televisivo. Nel 2020 servivano oltre 8,5 milioni di telespettatori per raggiungere il 30,8%; oggi 4,354 milioni consentono comunque a Doc di conquistare il 26,2% della platea.
Il numero assoluto è molto diverso, ma il peso della serie all’interno della televisione italiana resta enorme.
I finali di Doc hanno sempre funzionato
C’è poi una caratteristica che accomuna tutte e quattro le stagioni: Doc – Nelle tue mani ha sempre dimostrato una particolare capacità di portare il pubblico fino all’ultima puntata.
La prima stagione era partita da 7,172 milioni e il 26,1% per arrivare agli 8,510 milioni e al 30,8%.
La seconda aveva debuttato con 7,054 milioni e il 30,4% e terminato con 6,526 milioni e il 30,6%.
La terza era partita da 5,113 milioni e il 26,9%, chiudendo con 5,570 milioni e il 29,6%.
Anche la quarta stagione mostra una crescita in spettatori: da 3,979 a 4,354 milioni. I dati dei precedenti finali confermano quindi una notevole capacità di fidelizzazione della serie nel corso delle stagioni.
Luca Argentero e Andrea Fanti: un legame che dura dal 2020
Una parte fondamentale della forza della fiction resta naturalmente legata a Luca Argentero e al suo Andrea Fanti.
Quando Doc – Nelle tue mani arrivò su Rai 1 nel marzo 2020, il personaggio conquistò immediatamente il pubblico. La storia del medico costretto a ricostruire una parte della propria vita dopo la perdita della memoria permetteva alla serie di unire medical drama, relazioni personali e una forte componente emotiva.
Con il passare delle stagioni il racconto è inevitabilmente cambiato, sono entrati nuovi personaggi e altri hanno lasciato il Policlinico Ambrosiano, ma Andrea Fanti è rimasto il centro emotivo della serie.
Ed essere ancora a 4,354 milioni e al 26,2% dopo quattro stagioni dimostra quanto sia forte il legame costruito con il pubblico.
Doc 4 chiude ancora da grande fiction di Rai 1
I numeri raccontano quindi due realtà contemporaneamente.
È vero: rispetto ai finali delle prime tre stagioni, Doc 4 registra meno spettatori e uno share inferiore.
Ma è altrettanto vero che la quarta stagione termina superando quota 4,3 milioni e conquistando più di un telespettatore su quattro.
E c’è soprattutto la crescita rispetto all’inizio della stagione: dai 3,979 milioni del debutto si arriva ai 4,354 milioni del finale.
Dopo sei anni, quattro stagioni e decine di episodi, Doc – Nelle tue mani continua dunque a essere uno dei titoli più riconoscibili e seguiti della fiction italiana.
Forse il confronto più significativo non è quindi soltanto con gli straordinari 8,5 milioni del 2020, appartenenti ormai a un’altra fase della televisione, ma con la capacità di una serie arrivata alla quarta stagione di essere ancora capace di portare oltre il 26% del pubblico su Rai 1.
E in una televisione sempre più frammentata, è un risultato che conferma quanto Andrea Fanti e Doc siano ancora lontani dall’essere un fenomeno esaurito.