Doc – Nelle tue mani 4 saluta il pubblico con oltre 4,3 milioni di spettatori. Il finale della quarta stagione, trasmesso giovedì 26 novembre 2026 su Rai 1, ha conquistato 4.354.000 spettatori con il 26,2% di share, confermando ancora una volta la forza della fiction con Luca Argentero.

Un risultato importante soprattutto se confrontato con la partenza di questa stessa stagione: Doc 4 aveva debuttato il 1° ottobre con 3.979.000 spettatori e il 26,4% di share. In quasi due mesi il pubblico medio è quindi cresciuto di 375 mila spettatori, mentre lo share è rimasto sostanzialmente sugli stessi livelli.

Doc 4, dal debutto al finale: crescono gli spettatori

Il confronto tra prima e ultima puntata restituisce una stagione molto stabile:

Doc 4 Spettatori Share Debutto 3.979.000 26,4% Finale 4.354.000 26,2% Differenza +375.000 -0,2 punti

Il dato percentuale è praticamente identico, ma il finale porta davanti a Rai 1 quasi 400 mila spettatori in più rispetto all’esordio.

Un segnale significativo per una serie arrivata ormai alla quarta stagione e che non può più contare sull’effetto novità delle origini.

I finali di Doc – Nelle tue mani a confronto

È soprattutto il confronto con le precedenti stagioni a raccontare l’evoluzione del fenomeno Doc.

Stagione Spettatori Share 2026 4.354.000 26,2% 2024 5.570.000 29,6% 2022 6.526.000 30,6% 2020 8.510.000 30,8%

La prima stagione chiuse nel novembre 2020 con 8,510 milioni e il 30,8%, mentre il secondo capitolo terminò nel 2022 con 6,526 milioni e il 30,6%. Nel marzo 2024, il finale di Doc 3 fu invece seguito da 5,570 milioni di spettatori con il 29,6%.

Doc 4 perde spettatori rispetto al 2024, ma resta sopra il 26%

Il confronto più immediato è naturalmente quello con la terza stagione.

Doc 3: 5.570.000 – 29,6%

5.570.000 – 29,6% Doc 4: 4.354.000 – 26,2%

La differenza è di circa 1 milione 216 mila spettatori e 3,4 punti percentuali di share.

È quindi evidente che il finale 2026 non raggiunge i livelli della precedente stagione. Ma fermarsi esclusivamente al confronto numerico rischia di raccontare solo una parte della storia.

Negli ultimi anni la platea della televisione lineare si è progressivamente ridotta e frammentata. Nonostante questo, alla quarta stagione Doc continua a intercettare più di un quarto del pubblico televisivo presente durante la messa in onda.

E soprattutto continua a superare abbondantemente quota 4 milioni, una soglia diventata sempre più difficile da raggiungere per una fiction generalista.

Dal 2020 al 2026: cambia la TV, ma Doc resta fortissimo

Il confronto con la prima stagione è ancora più emblematico.

Nel 2020 il finale raggiunse addirittura 8,510 milioni di spettatori e il 30,8% di share, stabilendo il record stagionale della serie.

Sei anni dopo gli spettatori sono praticamente dimezzati:

2020: 8.510.000 – 30,8%

2026: 4.354.000 – 26,2%

Ma lo share perde “soltanto” 4,6 punti percentuali.

È proprio questo dato a mostrare quanto sia cambiato il consumo televisivo. Nel 2020 servivano oltre 8,5 milioni di telespettatori per raggiungere il 30,8%; oggi 4,354 milioni consentono comunque a Doc di conquistare il 26,2% della platea.

Il numero assoluto è molto diverso, ma il peso della serie all’interno della televisione italiana resta enorme.

I finali di Doc hanno sempre funzionato

C’è poi una caratteristica che accomuna tutte e quattro le stagioni: Doc – Nelle tue mani ha sempre dimostrato una particolare capacità di portare il pubblico fino all’ultima puntata.

La prima stagione era partita da 7,172 milioni e il 26,1% per arrivare agli 8,510 milioni e al 30,8%.

La seconda aveva debuttato con 7,054 milioni e il 30,4% e terminato con 6,526 milioni e il 30,6%.

La terza era partita da 5,113 milioni e il 26,9%, chiudendo con 5,570 milioni e il 29,6%.

Anche la quarta stagione mostra una crescita in spettatori: da 3,979 a 4,354 milioni. I dati dei precedenti finali confermano quindi una notevole capacità di fidelizzazione della serie nel corso delle stagioni.

Luca Argentero e Andrea Fanti: un legame che dura dal 2020

Una parte fondamentale della forza della fiction resta naturalmente legata a Luca Argentero e al suo Andrea Fanti.

Quando Doc – Nelle tue mani arrivò su Rai 1 nel marzo 2020, il personaggio conquistò immediatamente il pubblico. La storia del medico costretto a ricostruire una parte della propria vita dopo la perdita della memoria permetteva alla serie di unire medical drama, relazioni personali e una forte componente emotiva.

Con il passare delle stagioni il racconto è inevitabilmente cambiato, sono entrati nuovi personaggi e altri hanno lasciato il Policlinico Ambrosiano, ma Andrea Fanti è rimasto il centro emotivo della serie.

Ed essere ancora a 4,354 milioni e al 26,2% dopo quattro stagioni dimostra quanto sia forte il legame costruito con il pubblico.

Doc 4 chiude ancora da grande fiction di Rai 1

I numeri raccontano quindi due realtà contemporaneamente.

È vero: rispetto ai finali delle prime tre stagioni, Doc 4 registra meno spettatori e uno share inferiore.

Ma è altrettanto vero che la quarta stagione termina superando quota 4,3 milioni e conquistando più di un telespettatore su quattro.

E c’è soprattutto la crescita rispetto all’inizio della stagione: dai 3,979 milioni del debutto si arriva ai 4,354 milioni del finale.

Dopo sei anni, quattro stagioni e decine di episodi, Doc – Nelle tue mani continua dunque a essere uno dei titoli più riconoscibili e seguiti della fiction italiana.

Forse il confronto più significativo non è quindi soltanto con gli straordinari 8,5 milioni del 2020, appartenenti ormai a un’altra fase della televisione, ma con la capacità di una serie arrivata alla quarta stagione di essere ancora capace di portare oltre il 26% del pubblico su Rai 1.

E in una televisione sempre più frammentata, è un risultato che conferma quanto Andrea Fanti e Doc siano ancora lontani dall’essere un fenomeno esaurito.