Tutto per la mia famiglia non va in onda domani sera, venerdì 27 novembre. Dopo il consueto appuntamento nel daytime di Canale 5, la serie turca salta quello serale: al suo posto il cult “Il diavolo veste Prada” di David Frankel.
Tutto per la mia famiglia salta il raddoppio serale su Canale 5
Sarà un venerdì decisamente insolito per i fans della dizi turca Tutto per la mia famiglia, che da giorni assaporavano l’idea di avere i loro beniamini anche il venerdì sera, oltre al giovedì, sia in daytime che in prima serata. Se da un lato gli episodi pomeridiani non subiranno variazioni, quelli in prime time dovranno rinunciare al già annunciato raddoppio.
Nei giorni scorsi, dai vertici di Cologno Monzese, era arrivato l’annuncio di un raddoppio serale per il serial drammatico turco, destinato a occupare anche il prime time del venerdì oltre a quello consueto del giovedì. La decisione aveva scatenato la gioia dei tanti fans della dizi turca, felici di poter contare su due serate di fila le vicende della famiglia Eren.
Nelle ultime ore tuttavia, il Biscione ha fatto dietrofront, cancellando dal palinsesto le puntate previste già da domani, venerdì 27 novembre.
Cambio palinsesto Mediaset: Il diavolo veste Prada al posto della dizi turca
La guida tv della rete ammiraglia Mediaset ha cancellato nelle ultime ore gli episodi inediti di Tutto per la mia famiglia, inizialmente previsti per domani (venerdì 27 novembre) ed ha inserito al suo posto il film cult “Il diavolo veste Prada” di David Frankel.
Sarà quindi la pellicola del 2006 – che vede la giovane Andy Sachs (interpretata da Meryl Streep) finire nelle grinfie della spietata direttrice del “Runway” Miranda Priestley. Divenuta la sua assistente, Andy comprende che il nuovo lavoro potrebbe offrirle moltissime opportunità. Si tratta solo di stringere i denti per un po’, cercando di rimanere immune allo sfavillante e spietato mondo della moda. Ma cominciando a osservare il mondo attraverso gli occhi di Miranda, Andy capisce che non si può passare incolumi attraverso i riflettori delle passerelle senza vendere l’anima al diavolo, un diavolo firmato Prada.
Tutto per la mia famiglia, quando torna in TV?
Come anticipato, l’appuntamento serale annunciato per venerdì sera era un evento straordinario, deciso dai vertici Mediaset per sopperire al vuoto lasciato nel palinsesto dal Grande Fratello Vip.
Il serial drammatico turco continuerà il suo cammino su Canale 5 sia con gli episodi in daytime, dal lunedì al sabato, sia con l’appuntamento serale del giovedì. Per vedere il seguito delle vicende legate alla famiglia Eren quindi, sarà sufficiente attendere sabato 28 novembre, quando due nuovi episodi della serie ci terranno compagnia dalle 14:24 alle 15:31 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.