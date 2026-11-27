Domenica 22 novembre 2026, nella maestosa cornice della Ritz Ballroom del The St. Regis Roma, Simone Belli ha celebrato la tredicesima edizione del suo evento natalizio, The Enchantment of Christmas – L’Incanto del Natale, trasformando lo storico salone romano in un viaggio sensoriale tra arte, bellezza e nostalgia. Ad accogliere gli ospiti sono state una creazione del brand LÖSEN e l’olio EVO siciliano Casa Rossa di Giusy Buscemi e Jan Michelini, mentre l’allestimento floreale di Dario Galanti, l’installazione olfattiva di Filippo Sorcinelli e un coinvolgente flash mob coordinato da Martina D’Andrea hanno animato la serata. L’esperienza beauty e benessere ha visto protagonisti il make-up dal vivo di MAC Cosmetics Italia, lo styling di Cotril, i trattamenti di Comfort Zone, Filorga, Embryolisse, Miamo e Dr. Kleein, oltre al mental coach Corrado Belli e allo spazio fitness firmato Wood Training Lab e Ciaogym. Non sono mancati il design e la moda con la limited edition di Trudi, gli occhiali Walmug, i gioielli Giodi di Giovanna Di Guida e i sacchi personalizzati di Daikin e Climastore. Sul fronte gastronomico, gli invitati hanno degustato le specialità pugliesi di Casolari di Puglia, i vini MENADÈ e l’esclusivo panettone di Casa Manfredi, arricchito da una creazione scenografica realizzata dal vivo dalla pastry chef Giorgia Proia. Cuore creativo dell’appuntamento è stata la nuova collezione AK Simone Belli, dedicata al potere magnetico dello sguardo attraverso tre palette che raccontano tre diverse anime femminili — enigmatica sui toni del marrone e grigio, romantica e audace tra rosso e melanzana, eterea nei riflessi dell’oro e del bronzo — pensate per valorizzare le donne senza maschere. Parterre d’eccezione per brindare al successo dell’evento, che ha registrato un vero record di presenze e partner: tra i tanti volti noti intervenuti figuravano Carolina Crescentini, Margherita Buy, Ornella Muti, Francesca Chillemi, Serena Rossi, Alessandra Mastronardi, Giusy Buscemi, Rocío Muñoz Morales, Sarah Felberbaum, Nicoletta Romanoff, Rosa Diletta Rossi, Paola Minaccioni, Lucia Ocone, Valentina Persia, Benedetta Cimatti, Sonia Bruganelli, Francesco Montanari e Andrea Bosca.

Intervista al make up artist delle star Simone Belli

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Simone Belli. Ai nostri microfoni, Simone Belli ha raccontato l’emozione di questo importante traguardo e la scelta della nuova location capitolina: “È il tredicesimo compleanno. Inizio a organizzare l’evento già a marzo e ogni volta mi ripeto che sarà l’ultima, ma quest’anno mi sono innamorato del St. Regis: per me rappresenta un ritorno alle origini e all’arte. Il tema è proprio l’incanto e la nostalgia, due sentimenti che vivono in me. Mi lascio incantare anche dai ricordi nostalgici, perché possono trasformarsi in una grande espressione artistica. In un momento storico come questo è molto difficile riuscire a riunire così tanti omaggi e tutti questi partner meravigliosi che sono qui in sala, che hanno creduto in me scegliendo questa occasione per lanciare un loro sogno. Quest’anno abbiamo superato ogni cifra: è un vero record”.

Cuore creativo della serata — animata dall’allestimento floreale di Dario Galanti, l’installazione olfattiva di Filippo Sorcinelli e un flash mob coordinato da Martina D’Andrea — è stata la presentazione della nuova collezione AK Simone Belli, che segna un cambio di passo nella filosofia beauty contemporanea: “La collezione punta su ciò che le donne desiderano oggi: valorizzare lo sguardo”, spiega il make-up artist. “Le donne sono padrone del sistema e del mondo, e non hanno più bisogno del trucco inteso come maschera. Il concetto chiave diventa “togliere” anziché aggiungere, lasciando però agli occhi il ruolo di protagonisti assoluti. Per questo ho creato tre palette, pensate per essere il racconto di ogni anima”. Tre proposte cromatiche pensate per altrettante sfumature della femminilità: una più enigmatica sui toni del marrone scuro e del grigio, una romantica ma audace tra rosso, rame e melanzana, e una eterea illuminata da oro e bronzo dorato.

Con le festività ormai alle porte, non poteva mancare qualche consiglio pratico sui look da sfoggiare durante le serate più attese dell’anno, dove la parola d’ordine è semplicità d’impatto: “A Natale lo sguardo si esprime senza sovrastrutture: via le linee allungate, i punti luce anni ’90 e i tratti troppo disegnati. Spazio invece a tanto mascara, per un effetto quasi “sporcato”, abbinato a un grande classico immancabile: il rossetto rosso, rigorosamente matte. A Capodanno, invece, la regola è una sola: siate il massimo di voi stesse e osate”.

Infine, lo sguardo si sposta già oltre il brindisi di mezzanotte, verso le tendenze che domineranno il beauty nel 2027, sempre più legato al benessere e alla cura della pelle: “Il nuovo anno si veste di skincare, longevity e make-up. Tutto ciò che si avvicina al mondo del trucco abbraccia oggi un concetto curativo, a partire da fondotinta super leggeri ma altamente performanti. Assistiamo inoltre a un grande ritorno dei prodotti in crema — dagli ombretti agli illuminanti — perché rappresentano una vera e propria comfort zone”.