In attesa dell’uscita di ‘Souvenir,’ Emma Marrone ha deciso di raccontare un momento difficile che ha vissuto: quello della morte del padre. La cantante ha svelato i suoi sentimenti più profondi spiegando dove ha trovato la forza per rialzarsi. Vediamo insieme cosa ha detto.

Emma Marrone racconta come ha affrontato la morte del padre

Nonostante Emma Marrone nella sua vita abbia dovuto superare molte sfide e problemi di salute, la cantante ha rivelato di essere rimasta molto colpita dalla morte del padre: Rosario Marrone aveva 66 anni, era malato di leucemia e da tempo lottava contro la malattia. La cantante ha postato più volte sui social dei messaggi d’amore rivolti al suo papà mostrando il forte legame che c’era tra i due. Ora ai microfoni di “Passa dal BSMT”, video podcast di Gianluca Gazzoli, ha spiegato cosa ha provato quando ha avuto la notizia del suo decesso. Queste le sue parole: “La morte di mio padre mi ha talmente devastata, annientata, lasciata sola in mezzo al mondo che adesso per assurdo non ho più paura di niente. Niente può più scalfire il mio cuore“.

Quando suo padre è morto, il 4 settembre del 2022, Emma Marrone si trovava lontano per lavoro. Questa assenza l’ha portata a stare male: “Il senso di colpa mi ha divorata per mesi. Ero talmente destabilizzata che non riuscivo a fare le cose e mi sono resa conto che non avevo paura di morire, avevo paura di vivere. E poi ho detto: “Ma che stai facendo?”. Quindi quando ho finito di risolvere una serie di problematiche burocratiche ho capito che dovevo ricominciare“.

Poi ha trovato la forza di reagire nella musica, buttandosi corpo e anima in uno studio di registrazione.

Presto l’uscita di Souvenir

Tornando alla musica, il 13 ottobre 2023 uscirà su tutte le principali piattaforme l’ultimo album di Emma Marrone dal titolo “Souvenir”. Il disco contiene anche i due singoli “Mezzo mondo” e “Iniziamo dalla fine”.