Emma Marrone rompe il silenzio e parla per la prima volta della morte del padre Rosario scomparso dopo una terribile malattia. Un dolore immenso per la ex vincitrice di Amici che ha confessato “è stato terribile“.

Emma Marrone e la morte del papà: “era anche un figlio e amico”

“Quando è morto papà non c’ero, è stato terribile“. Con queste parole Emma Marrone dalle pagine di Vanity Fair ha aperto il suo cuore parlando della morte del padre Rosario. Una scomparsa che ha sconvolto la vita dell’artista di “Mezzomondo” che è cresciuta con i valori e gli insegnamenti di un uomo che per lei è stato tutto: padre, amico, confidenza, ma anche figlio e compagno di tante avventure. Nel 2022 un terribile male l’ha portato via e da allora tutto è cambiato.

“Mi ha cresciuta con il suo esempio di giustizia e generosità. Non era solo padre per me, ma anche figlio, amico, compagno di avventure. Mamma dice che io sono quella che gli somiglia di più” – ha confessato la cantante che ha rivelato anche come è venuta a sapere della morte del padre. “Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall’altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c’ero, ma non ho rimpianti. Credo anzi che sia un suo regalo. Sentiva che sarebbe morto e sono convinta che mi abbia voluto risparmiare dalla sua morte, in modo che lo ricordassi vivo e felice” – le parole della cantante di Amami.

Emma Marrone: “fidanzato? Gli uomini sono deboli e spaventati”

La morte di un genitore ti segna per il resto della vita. Ancor di più se il legame è speciale come quello che Emma Marrone aveva con il suo papà Rosario. Amici e complici, Rosario Marrone ha sempre creduto nel talento della figlia che oggi è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. “Io non volevo fare la cantante, volevo fare la cantante famosa” – ha detto la Marrone a Michela Murgia durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair in cui si è raccontata a cuore aperto.

Non solo la morte del padre, ma la cantante ha parlato di amore, fidanzato e del desiderio di maternità. “Non mi sono mai immaginata madre. In Italia c’è una visione medioevale, perché devo avere un partner per essere madre?” – ha detto la cantante. Parlando poi d’amore e fidanzato ha confessato: “sono single ma non sola, non mi accontento. Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma non mi andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola. Ho tante famiglie. Quella d’origine e siamo molto uniti, ma dopo tanti anni considero famiglia anche quella professionale, perché i legami che si creano lavorando insieme sono fortissimi e io sono una persona fedele agli affetti. Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti”.

Infine si è soffermata su come siano cambiati gli uomini oggi: “sono deboli, spaventati e indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti. È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. Trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile“.