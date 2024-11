A rompere il ghiaccio nella prima puntata, Emma Marrone a This is me, ha rivisto il suo percorso nella scuola di Amici, tra momenti felici e momenti più difficili. Dalle critiche alla gioia per la vittoria. Silvia Toffanin l’ha aiutata a ripercorrere gli inizi della sua carriera fino all’esibizione sulle note dei suoi ultimi successi. Nell’intervista la cantante ha sottolineato che Amici le ha cambiato la vita e Maria è stata e sarà sempre parte della sua famiglia.

Emma Marrone a This is me: da Amici a Sanremo

Da prima protagonista, insieme a Giuseppe Gioffré, Emma Marrone a This is me ha rivisto, insieme a Silvia Toffanin, conduttrice del programma, i momenti più belli della sua carriera. I primi filmati l’hanno mostrata dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi, dove tutto ha avuto inizio. Emma non ha vissuto sempre momenti facili e gioiosi. Una prof di canto non amava la sua voce, la riteneva eccessiva, ma Emma, con il suo carattere, riusciva sempre a controbattere. Eppure le critiche la ferivano. Ad andare in onda è stato anche un filmato in cui Emma piangeva negli spogliatoi e Stefano De Martino la consolava.

Poi tutto è andato per il meglio. Sua mamma prese la decisione più giusta quando, dopo la prima battaglia contro il tumore, decise di farle fare i provini. A Emma arrivò la chiamata di convocazione per il 2 giugno. Da lì è nato il suo lungo cammino costellato di numerosi successi. Dopo il talent è approdata sul palco di Sanremo, sia come cantante che come conduttrice. E’ la stessa Emma a scherzarci su insieme a Silvia Toffanin e a sottolineare che forse è andata meglio come cantante.

Emma e Maria De Filippi: la prima ad ascoltare tutti i suoi singoli

Il rapporto tra Emma e Maria De Filippi è cresciuto negli anni. Le due sono rimaste molto legate anche dopo il percorso e la vittoria della cantante ad Amici. Maria fu l’unica a sapere del suo stato di salute e dei controlli che doveva fare così come ora rimane la prima a sapere tutte le ultime novità su di lei. Emma, infatti, le invia le canzoni ancor prima che escano per sapere una sua opinione e le racconta tutto per avere consigli e approvazioni sul suo operato.

Maria ha avuto voglia di investire su di le e di scavare per ottenere qualcosa di buono. Per questo Emma le sarà sempre grata, come sarà sempre grata alla scuola di Amici che le ha permesso di crescere a livello personale e professionale. Lì ha imparato moltissime cose: dal canto al ballo, cose che le sono servite a costruire la sua carriera.