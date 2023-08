Emma Marrone in lacrime sui social per l’affetto e la reazione dei fan dopo l’annuncio del suo ritorno sulle scene musicali. La cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo album dal titolo “Souvenir” accompagnato da un tour intimo nei club.

Emma Marrone dopo “Mezzomondo” arriva il nuovo disco Souvenir

E’ arrivato il momento di tornare per Emma Marrone che sui social ha svelato la copertina e il titolo del nuovo album di inediti. Si chiama “Souvenir” il progetto che segna il ritorno della cantante di Amici dopo 4 anni di silenzio. Anticipato dalla hit “Mezzomondo” e dalla collaborazione “Taxi sulla luna” con Tony Effe, il nuovo album è l’inizio di una nuova era discografica e personale per la Marrone. Dopo un anno complicato e difficile, segnato dalla morte dell’amato padre, la cantante è pronta a tornare dal suo pubblico e non nasconde l’emozione sui social. A distanza di poche ore dall’annuncio del nuovo disco, Emma è scoppiata in un pianto liberatorio per la risposta positiva del pubblico e dei suoi fan. Un fiume di commenti d’amore ed affetto che l’hanno fatta crollare.

“Mi stavo ca*ando sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l’ora di esibirmi, sono troppo emozionata” – ha detto Emma in lacrime sul suo profilo Instagram. L’artista ha poi concluso dando appuntamento nei club per la prima parte del tour: “siete stupendi e vi voglio bene. Mi state dando una carica pazzesca“.

Emma, l’annuncio del nuovo disco “Souvenir”: da novembre il tour IN DA CLUB. Le date

Dopo il grande successo di “Mezzomondo” e la collaborazione con Tony Effe sulle note di “Taxi sulla Luna”, Emma ha annunciato il suo grande ritorno. Il nuovo disco si chiama “SOUVENIR” e segna il ritorno a quattro anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Fortuna”. Un come back attesissimo dai fan della vincitrice di Amici che proprio sui social ha condiviso la copertina del nuovo progetto musicale.

“Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama SOUVENIR e non vedo l’ora che sia tutto vostro… non posso ancora dirvi la data esatta ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre… da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell’anno)” – ha annunciato Emma. Il nuovo progetto prende il via da venerdì 1 settembre con l’uscita del nuovo singolo “Iniziamo dalla fine”. “Questo venerdì esce INIZIAMO DALLA FINE il mio nuovo singolo. L’inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene PEZZIE” – ha detto la cantante.

Ecco le date del nuovo tour IN DA CLUB di Emma:

10 novembre Vox Club, Nonantola (Modena);

12 e 13 novembre Largo Venue a Roma;

22 e 23 novembre Hall a Padova;

26 e 27 novembre ai Magazzini Generali di Milano;

2 e 3 dicembre CAP 10100 a Torino;

11 e 13 dicembre al Duel Club di Pozzuoli (Napoli);

17 e 18 dicembre al Demodè Club di Modugno (Bari);

21 e 22 dicembre al Viper Theatre di Firenze.