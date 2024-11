Sulla scia del successo di “HANGOVER” con Baby Gang e dell’uscita di “SOUVENIR Extended Edition”, Emma Marrone arriva all’Unipol Forum di Milano per la prima data del suo “EMMA IN DA TOWN“. Ecco la scaletta del concerto.

Emma Marrone IN DA TOWN, il concerto arriva a Milano

Cresce l’attesa per la prima data del concerto EMMA IN DA TOWN di Emma Marrone in programma l’11 novembre 2024 a Milano. Dopo aver girato l’Italia con l’EMMA IN DA CLUB, la Marrone ha realizzato un vero e proprio upgrade tornando dal vivo nelle più importanti città italiane con tre concerti che si preannunciano imperdibili. Dopo la data zero, la cantante torna all’Unipol Forum di Milano per presentare dal vivo tutti i nuovi brani presenti in “SOUVENIR Extended Edition”, la seconda parte del suo viaggio musicale pubblicata la scorso ottobre con sei nuovi brani inediti.

Sul palcoscenico Emma è pronta a raccontare gli ultimi anni della sua vita in musica: dal successo di “Apnea” presentato al Festival di Sanremo 2024 alla super hit “Femme Fatale“. Spazio anche a canzoni per lei molto speciali come “Lacrime” dedicata al papà, ma anche brani dalle sonorità moderne come “In Italia 2024” di e con Fabri Fibra, “In taxi sulla luna” con Tony Effe e “Ho voglia di te” con Olly. In scaletta non mancheranno anche gli ultimi successi: “Mezzo mondo” che ha dato il via al viaggio musicale di “Souvenir”, certificato platino, “Iniziamo dalla fine” fino a ballad come “Amami“, “Luci blu”, “Mi parli piano” e tante altre.

EMMA IN DA TOWN, la scaletta del concerto a Milano

Pret a porter

Lacrime

Iniziamo dalla fine

Centomila

Occhi profondi/L’amore non mi basta/Amami/La mia città

Resta ancora un po’/Mi parli piano/Pezzo di cuore/Dimentico tutto

Carne viva

Indaco/Capelli corti

Ho voglia di te

Mezzo mondo

Ogni volta è così

Intervallo

Io sono bella/Non è l’inferno/Cercavo amore

Luci blu/Schiena/Quando le canzoni finiranno/Trattengo il fiato/Sarò libera

Vita lenta

Amore cane

Taxi sulla luna

In Italia

Hangover

Femme fatale

French Riviera

Apnea

Le date di EMMA IN DA TOWN 2024

Ecco le date dell’EMMA IN DA TOWN 2024 di Emma Marrone: