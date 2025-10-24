Emily in Paris, acclamata serie tv di Netflix con Lily Collins, sta tornando con una quinta stagione. Creata da Darren Star, il nuovo capitolo della serie di successo arriva prossimamente solo sulla piattaforma. Composta da 10 episodi, Questa volta la protagonista farà tappa anche a Venezia, la città romantica per eccellenza. Scopriamo insieme ulteriori dettagli su questa nuova avventura.

Emily in Paris 5: data d’uscita, trama

Emily in Paris 5 debutta su Netflix il 18 dicembre, una settimana prima di Natale. È una delle serie tv più acclamate della piattaforma, all’insegna del glamour e dei conflitti amorosi della giovane protagonista.

In questo altro capitolo, il nuovo percorso lavorativo di Emily la porta dalla Francia all’Italia, dove è a capo della sede dell’Agenzia Grateau a Roma. Mentre si adatta alla sua nuova vita italiana, Emily si trova ad affrontare sfide professionali e sentimentali sempre più complesse. Quando tutto sembra finalmente andare per il meglio, un progetto lavorativo si rivela completamente fallimentare, mettendo a rischio non solo la sua carriera, ma anche la sua stabilità affettiva.

Decisa a ritrovare un equilibrio, Emily decide quindi di rifugiarsi nel suo amato stile di vita francese, ma i drammi non sono finiti. Un grande segreto del passato infatti torna a galla e rischia di minacciare uno dei suoi rapporti più importanti. Sarà proprio attraverso questi conflitti che Emily deciderà di affrontare la verità con sincerità instaurando legami più profondi e autentici, e a riscoprire in sé la voglia di accogliere nuove possiblità.

Prodotta da MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media, nel cast di Emily in Paris 5 ritroviamo, oltre Lily Collins, anche Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Thalia Besson (Genevieve), Eugenio Franceschini (Marcello). Il creatore e l’autore della serie è Darren Star, anche produttore esecutivo insieme a Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy.