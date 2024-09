Emily in Paris 5 ci sarà? L’annuncio di Netflix sulla quinta stagione

Ci sarà Emily in Paris 5? Dopo il successo della quarta stagione, che ha visto Roma come protagonista, i fan si chiedono che fine farà Emily e chi sceglierà tra Gabriel e il nuovo personaggio di Marcello Muratori. Vediamo insieme cosa ha deciso Netflix.

Emily in Paris 5: Netflix annuncia che ci sarà

La quarta stagione di Emily in Paris ha fatto registrare numeri record. La serie è stata suddivisa in due parti, con il debutto dei primi 5 episodi il 15 agosto 2024 che l’hanno fatta salire al primo posto nella Top 10 Globale di Netflix con 19,9 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni, raggiungendo la Top 10 di 93 Paesi. Per quattro settimane, Emily in Paris è rimasta in classifica e dal 12 settembre sono stati pubblicati sulla piattaforma anche gli ultimi 5 episodi.

Ora Netflix ha annunciato il rinnovo di EMILY IN PARIS per una quinta stagione. La serie ha catturato il pubblico di tutto il mondo per quattro stagioni, ognuna delle quali si è sempre posizionata nella Top 10 Globale delle serie tv in lingua inglese per diverse settimane.

Emily in Paris 5 diventerà Emily in… Rome?

Negli ultimi episodi (spoiler) abbiamo visto molto presente l’Italia con la protagonista Emily che deve scegliere se trasferirsi a Roma o rimanere a Parigi. Una scelta sia lavorativa che di cuore dato che ha fatto il suo debutto nella serie il personaggio di Marcello Muratori (interpretato da Eugenio Franceschini). Ma non è l’unico italiano presente nel cast, anche Raoul Bova ha recitato negli ultimi episodi facendo capire di avere un passato amoroso con Sylvie.

Questi due personaggi potrebbero tornare anche nella quinta stagione. Emily, che ama fotografare ciò che la circonda, in una scena cancella dal suo instagram la scritta in Paris lasciando il suo futuro in bilico. Mentre Gabriel, dopo aver ottenuto una stella Michelliin, ha capito di non poter fare a meno di lei ed è in viaggio verso la Capitale.