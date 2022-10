Andrà in onda questa sera, mercoledì 12 ottobre, in prima serata su Canale 5 la terza puntata di “Emigratis – La resa dei conti”. “Bufalone” e “Messicano, alias Pio e Amedeo questa settimana ci portano a Miami e Los Angeles. Ma andiamo a scoprire insieme quali saranno gli ospiti della terza puntata.

“Emigratis”, Pio e Amedeo stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti della terza puntata del 12 ottobre

La nuova stagione di “Emigratis” ha come sottotitolo “La resa dei conti”. Pio e Amedeo nei panni di due personaggi inediti e dall’abbigliamento decisamente eccentrico, Bufalone e Messicano, al passo con i tempi in quanto “ecosostenibili a modo loro”, vogliosi di accumulare denaro per salvaguardare il mondo.

Come d’abitudine i due comici scrocconi incontreranno personalità illustri del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria e non avranno timore di chiedere a tali Vip un aiuto (economico) per trascorrere vacanze rigorosamente gratis. Uno degli incontri più significativi dell’intera stagione sarà quello con l’ex campione di pugilato Mike Tyson,

Chi sono gli ospiti di stasera a Emigratis

Tra gli ospiti della terza serata di “Emigratis – La resa dei conti”, in onda stasera su Canale 5 in prima serata, il duo comico pugliese Pio e Amedeo incontreranno: Matteo Berrettini, Gianluca Vacchi, Fabio Fognini, Kun Aguero, Marco Mazzoli, Jospeh Capriati, Andrea Damante, Martin Garrix, Carl Cox, Daniele Scardina e gli attori di Beautiful: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e John McCook (Eric Forrester).

Emigratis: quando andrà in onda l’ultima puntata di stagione?

Lo show, anche in questa terza puntata, continua ad affrontare il tema dell’ecosostenibilità sempre attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa. Ancora una volta ritroveremo la voce narrante di Francesco Pannofino, che ha la funzione di coscienza dei due comici. La quarta e ultima puntata dello show andrà in onda mercoledì 19 ottobre sempre in prima serata su Canale 5.