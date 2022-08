Nella serie Il Paradiso delle Signore veste i panni di Salvatore Amato. Al termine della scorsa stagione, Salvatore ha sposato Anna Imbriani. Alcune indiscrezioni rivelano però che i neosposi avranno un futuro complicato. Per loro ci sarà un inizio piuttosto movimentato. Anna ha ricevuto una telefonata improvvisa e deve lasciare Milano. Molti ipotizzano che a fare quella telefonata misteriosa sia stato Quinto che tutti avevano creduto fosse morto. Nell’intervista esclusiva, rilasciata a SuperGuida TV, Emanuel Caserio ci ha rivelato che il matrimonio tra Salvo e Anna potrebbe incontrare degli ostacoli: “Speriamo che l’amore vinca su tutto quello che arriverà ma Salvatore è forte e riuscirà ad affrontare al meglio le varie situazioni”.

Su un ritorno di Quinto nella prossima stagione, Emanuel aggiunge: “Se tornerà Quinto ci sarà un bel da fare. Salvo dovrà metterci un po’ di gelosia e di orgoglio. Speriamo che questa sia una fake news”. Intanto secondo alcune indiscrezioni Emanuel Caserio potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le stelle. Sembra insomma che l’attore in autunno sia pronto a “barcamenarsi” tra un set e uno studio televisivo. Sono numerosi e insistenti i rumors al riguardo. Noi di SuperGuida TV non potevamo non chiedere a Emanuel quale fosse il suo rapporto con il ballo. L’attore ha rivelato: “Con i balli di gruppo vado alla grande e so fare anche qualche figura di salsa. Sta girando questa voce e ho letto vari articoli che mi includono già nel cast ufficiale. Al momento non so nulla e non penso che sia vero. Però chi lo sa. Se Milly vuole scendo in pista”. Che sia pronto a stupire il pubblico?

Emanuel Caserio, l’intervista

Emanuel, nel finale di stagione Salvatore ha coronato il suo sogno. Si è sposato finalmente con Anna Imbriani. Cosa succederà nella prossima stagione?

Quando una persona si sposa si augura sempre il meglio. Speriamo che l’amore vinca su tutto quello che arriverà ma Salvatore è forte e riuscirà ad affrontare al meglio le varie situazioni. Non posso anticipare nulla però qualcosa arriverà.

Immagino tu ti riferisca al ritorno di Quinto, pronto a scompigliare le carte nel rapporto tra Salvatore e Anna.

Se tornerà Quinto ci sarà un bel da fare. Salvo dovrà metterci un po’ di gelosia e di orgoglio. Speriamo che questa sia una fake news.

Sei cresciuto assieme al tuo personaggio e abbiamo seguito ogni evoluzione. C’è una caratteristica che gli invidi?

Io e Salvatore siamo molto simili. Lui è un buono di natura, è spontaneo, geloso. Forse però Salvatore sa chiedere subito scusa appena commette uno sbaglio. Io invece faccio passare un po’ di tempo, mi deve proprio scemare.

Secondo alcune indiscrezioni, sarai uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le stelle. Con il ballo come te la cavi?

Con i balli di gruppo vado alla grande e so fare anche qualche figura di salsa. Sta girando questa voce e ho letto vari articoli che mi includono già nel cast ufficiale. Al momento non so nulla e non penso che sia vero. Però chi lo sa. Se Milly vuole scendo in pista.

