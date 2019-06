Un’occasione davvero unica per godere della poesia e della magia delle opere di Elton John, che in questi giorni ha trionfato al Festival di Cannes con Rocketman, il film di cui è anche produttore. La pellicola, che segue il fil Rouge di “Bohemian Rhapsody” di Freddie Mercury in realtà è ben diversa visto che si presenta come una sorta di musical con le canzoni di Elton chiamate a raccontare la sua vita di uomo ed artista.