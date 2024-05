E’ ufficiale Elodie canterà negli stadi di San Siro e Maradona. Annunciate le date del ELODIE THE STADIUM SHOW 2025 in programma a giugno prossimo a Milano e Napoli. Due concerti-evento per la regina del pop.

Elodie The Stadium Show 2025: due concerti evento negli stadi di Milano e Napoli

Non bastava il ritorno con il nuovo singolo “Black Nirvana“ tra i più ascoltati del momento su tutte le piattaforme di streaming. Elodie ha voluto mandare in visibilio i fan con l’annuncio di due concerti – evento negli stadi italiani. Annunciato ELODIE THE STADIUM SHOW 2025 con due attesissimi live: l’8 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli. La notizia dell’arrivo della regina del pop negli stadi era stato annunciato, a sorpresa, qualche giorno fa con dei misteriosi cartelloni apparsi per le strade di Napoli e Milano. Nessuna conferma né smentita da parte della cantante che, in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo Black Nirvana, ha rivelato date e location di quelli che si preannunciano due dei concerti più caldi del 2025.

I biglietti per le due date evento di ELODIE THE STADIUM SHOW 2025 saranno disponibili online a partire da lunedì 3 giugno 2024 alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 8 giugno 2024 alle ore 11.

Elodie, la terza donna a suonare negli stadi

ELODIE THE STADIUM SHOW 2025 sarà uno spettacolo unico, uno show sensazionale in cui la cantante porterà dal vivo la sua nuova era musicale di prossima uscita. Una piccola anticipazione è arrivata con il potentissimo singolo “Black Nirvana” scritto a quattro mani a Fuerteventura con Jacopo Ettorre, Federica Abbate e ITACA accompagnato anche da un videoclip, diretto da Attilio Cusani. Il video, come la canzone, proietta l’ascoltatore in un immaginario accattivante, tantrico e onirico in cui perdersi alla ricerca del proprio Nirvana.

Un viaggio che con Elodie si fa, ancora una volta, magico ed imperdibile. Ricordiamo che la cantante sarà la terza cantante donna italiana a cantare allo Stadio San Siro di Milano dopo la regina Laura Pausini che nel 2007 radunò la cifra record di 70.000 spettatori. Dopo di lei è toccato ad Alessandra Amoroso nel 2022 cantare nel tempio del rock davanti a 42mila spettatori!